E’ la Nutrinsect di Montecassiano la prima e unica azienda italiana autorizzata alla produzione, trasformazione e commercializzazione per uso alimentare umano, di farina di grillo. «Da oggi il prodotto sarà distribuito dalla Reire di Reggio Emilia alle aziende alimentari e a tutto il canale horeca». Ad annunciarlo è stato il ceo Josè Francesco Cianni che, ormai da dieci anni, opera nel settore tanto da aver dato vita ad un allevamento di 10 milioni di grilli. Ed è pronto anche per la vendita online della sua farina a 50-60 euro al chilo.

L’azienda produce farina liofilizzata che la legge impone di chiamare “Polvere di acheta domesticus”. E’ un iter che si completa dopo che l’Unione europea aveva deliberato la commercializzazione del prodotto nel 2022 e l’autorizzazione alla vendita nel 2023.

«Si apre una nuova pagina di storia dell’alimentazione – ha detto all’Ansa Cianni -. Dopo 10 anni di duro lavoro, con migliaia di ore di ricerca e sperimentazione abbiamo raggiunto un traguardo molto importante, siamo riusciti a mettere sul mercato un prodotto 100% Made in Italy, ma soprattutto un prodotto sano e direi anche molto buono. E’ un prodotto interamente Made in Italy».

La farina di grilli ha alimentato negli ultimi mesi un dibattito che ha coinvolto anche associazioni di categoria e allevatori. La Nutrinsect comunque prosegue per la sua strada e da Montecassiano segue l’intera filiera di produzione.