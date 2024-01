È morto a 85 anni don Vittorio Fratini, per molti anni parroco a Treia. Il funerale si svolgerà domani nella chiesa di San Michele, alle 15. Don Vittorio era diventato sacerdote nel 1965 ed era stato assegnato alla parrocchia SS. Annunziata di Treia. Nel 1992 è diventato parroco e ha ricoperto questo incarico fino a quando la salute glielo ha permesso. Diverse generazioni di giovani sono cresciute nella sua parrocchia, sentendola come casa loro.

Don Vittorio ha sempre aperto le porte della sua chiesa per pregare e celebrare, ma la parrocchia, con lui, è anche stato un luogo privilegiato di incontro ed amicizia.

Chi amava la musica ha trovato un posto per suonare e cantare, chi il teatro un posto per recitare.

Stare insieme ma anche iniziative per gli altri con il volontariato. Don Vittorio è stati impegnato in tante attività per essere vicino ai parrocchiani. Con lui hanno trovato impulso e slancio la Caritas, i campi scuola, la Schola Cantorum, i giornalini della parrocchia, l’oratorio e il circolo giovanile, la radio parrocchiale. Nella sua vita non è mancato nemmeno lo sport come il calcio, il tamburello, la pallavolo e tante altre iniziative ricreative. Era appassionato di fotografia ed è stato membro del foto cine club “Il Mulino”. Da alcuni anni era malato.