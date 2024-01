Bambini che scappano dalle proprie terre perché orfani o abbandonano le proprie famiglie in cerca di cibo. Bambini con storie di violenza, abusi, malattie, sporcizia. Bambini che si ritrovano a vivere in strada, passano l’esistenza all’aperto e incontrano in strada la droga, unico escamotage per frenare i morsi della fame e non soffrire.

I salesiani del Bosco Boys li avvicinano, conquistano la loro fiducia e li accolgono in un centro sicuro. E’ in quel centro che la scorsa estate i volontari maceratesi dell’associazione M.G.S. Ser.Mi.G.O. Don Ennio Borgogna hanno aiutato la missione di Don Felice Molino.

E oggi i volti di quei bambini sono protagonisti della mostra video-fotografica “I ragazzi di strada di Nairobi” che sarà aperta al pubblico da domani al 5 febbraio nella galleria degli Antichi Forni di Macerata. L’esposizione accompagnerà i visitatori in un profondo viaggio nelle giornate dei giovani in Kenya. Importante l’appuntamento di venerdì 2 febbraio, dalle 21, per ascoltare le testimonianze dirette dell’opera missionaria. Ingresso libero dal lunedì al venerdì ore 18-21, sabato e domenica 10-13 e 17-22.

Di seguito il racconto della missione della scorsa estate: