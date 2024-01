Prodotti non sicuri per il consumatore, maxi sequestro. Sono oltre 5mila gli articoli sequestrati dalla Guardia di finanza di Camerino nell’ambito di un controllo alle attività commerciali del territorio. Le fiamme gialle hanno effettuato una perquisizione in uno store e hanno trovato diversi prodotti tessili per l’arredo della casa, articoli di cancelleria e numerosi capi di abbigliamento privi delle informazioni minime previste dal “Codice del Consumo”, importanti per la tutela della sicurezza e della salute dei consumatori. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato alla locale Camera di Commercio, per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza sotto il profilo amministrativo.