Variazioni di bilancio, una variante al Prg, interrogazioni e mozioni. E’ stato convocato dal presidente Francesco Luciani il 5 febbraio alle 16,30 e il 6 febbraio alle 16 il Consiglio comunale di Macerata.

Le interrogazioni iscritte all’ordine del giorno dei lavori verranno affrontate a partire dalle 15 di lunedì 5 febbraio. Gli atti riguardano lo stato dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana in contrada Vallebona, lo svolgimento dei lavori del Consiglio di quartiere di Sforzacosta (Alberto Cicarè Starda comune – Potere al popolo) e l’iniziativa “Si può fare? Esperienze e prospettive dell’accoglienza per gli stranieri a Macerata” (Narciso Ricotta – Partito Democratico). Al termine della discussione delle interrogazioni verrà presa in esame l’interpellanza inerente all’attraversamento pedonale in borgo Pertinace a Villa Potenza (Alberto Cicarè Strada comune – Potere al popolo). Subito dopo il Consiglio passerà all’esame di tre delibere che riguardano la variazione al Dup e al bilancio 2024/2026, la variante parziale al Prg per la modifica della destinazione urbanistica di un’area in contrada Peschiera e la surroga di un consigliere dimissionario dal Consiglio di quartiere 3 via Roma – Santa Croce – San Francesco – Collevario e la nomina del nuovo componente.

Infine l’assise cittadina si occuperà della mozione relativa alla programmazione del trattamento dei rifiuti solidi urbani in ambito provinciale (Alberto Cicarè Strada comune – Potere al popolo). Nel caso in cui la seduta del 6 febbraio dovesse andare deserta la seconda convocazione è fissata per giovedì 8 febbraio alle 16.