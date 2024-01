Università di Macerata e Pallavolo Macerata insieme per ampliare le opportunità formative degli studenti e delle studentesse del corso di studi in Consulente giuridico dello sport, offerto dal Dipartimento di Giurisprudenza. Siglato un accordo di cinque anni che consentirà di arricchire ulteriormente l’offerta didattica.

La nuova intesa consentirà di organizzare eventi formativi comuni, come cicli di conferenze, seminari, winter e summer school e laboratori, con la possibilità di affrontare diverse tematiche, sempre relative al mondo del volley, quali economia, finanza e fiscalità, etica sportiva, sicurezza degli impianti sportivi e molti altri. L’intesa darà anche la possibilità agli studenti di poter svolgere stage e tirocini nelle strutture di Pallavolo Macerata.

«Siamo lieti e onorati di questa collaborazione – afferma il direttore del Dipartimento Stefano Pollastrelli – è importante avere collegamenti con realtà esterne all’Università, per le quali noi siamo sempre a disposizione». Il corso di laurea in Consulente giuridico dello sport, istituito nel 2021, per sopperire alla mancanza nel mercato di esperti in diritto e fiscalità dello sport, «ha da sempre messo in contatto l’ateneo e i professionisti e semi professionisti del mondo dello sport, in particolare calcio, pallavolo e basket, vantando tra l’altro diversi accordi con Lega pro, serie D e Figc», sottolinea Pollastrelli. In questi anni sono anche intervenuti testimonial del calibro di Ariedo Braida, ex direttore sportivo di Milan e Barcellona, e Daniele Faggiano, ex direttore generale della Sampdoria. Il percorso di studi ha l’obiettivo di creare un profilo professionale ben delineato, che permetta ai laureati di ricoprire ruoli di responsabilità all’interno di società sportive.

Esprime il proprio entusiasmo anche il direttore generale di Pallavolo Macerata, Italo Vullo: «È un esperienza molto valida, sia per il supporto che può dare a noi l’Università sia per il sostegno che possiamo dare noi all’ateneo». «Un accordo che dona maggiore solidità a una collaborazione che dura da sette anni», aggiunge il presidente Gianluca Tittarelli, che ricorda il sostegno offerto dall’Università alla squadra.