di Gianluca Ginella

Si ribalta con il trattore, morto un tipografo in pensione, Romano Compagnucci, 83 anni. E’ successo oggi pomeriggio a Camporotondo di Fiastrone dove Compagnucci, che tanti chiamavano Marcello, ha una casa in cui abitava insieme alla moglie. Prima di andare in pensione aveva una tipografia a Piediripa di Macerata.

Ha cercato di chiamare aiuto dopo che il trattore si è ribaltato sul suo campo facendolo cadere a terra. Di quello che era appena successo, intorno alle 16,15 in località Colvenale, si sono accorti dei muratori che stavano lavorando in un cantiere vicino al terreno. Subito sono accorsi per dare aiuto all’uomo, Romano Compagnucci. I muratori hanno chiamato il 118. Gli operatori dell’emergenza sono subito partiti per raggiungere il ferito (che in un primo momento era dunque cosciente) e hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Sul posto si sono diretti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Belforte. I sanitari, una volta sul posto, hanno cercato di rianimare l’83enne. Ma l’uomo non si è ripreso. Alla fine l’eliambulanza ha fatto rientro senza poter caricare il ferito. Sul luogo della tragedia è arrivato anche il sindaco di Camporotondo, Massimiliano Micucci, che ha subito preso contatti con i familiari di Compagnucci. In seguito agli accertamenti svolti dai carabinieri il magistrato di turno ha ritenuto non sia necessaria una autopsia e ha dato il nullaosta per la sepoltura. Da circa 25 anni Compagnucci viveva a Camporotondo con la moglie, lì aveva acquistato una casa. Lascia due figli, Lucia e Michele. Prima di andare in pensione lavorava a Macerata dove, nella frazione di Piediripa, aveva la sua tipografia.