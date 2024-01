Violenza economica, strategie e strumenti per affrontarla. Il comitato Pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Macerata ha organizzato un convegno che si svolgerà il 25 gennaio alle 15,15, all’auditorium dell’Università di Macerata. I relatori che interverranno illustreranno la portata del fenomeno e gli strumenti approntati dalle diverse componenti sociali ed istituzionali coinvolte, non solo per prevenire la prevaricazione economica esercitata in prevalenza sulle donne nelle relazioni coniugali e nelle situazioni di convivenza, ma anche per reagire con risorse finanziarie e supporti economici ideati per contrastare il fenomeno della violenza economica.

La poca conoscenza del fenomeno, dicono gli organizzatori incide sulla reazione delle vittime. Il Comitato Pari opportunità dell’ordine degli avvocati nell’organizzare l’incontro si è posto l’obiettivo di contribuire alla formazione e alla informazione sugli strumenti pubblici e privati a sostegno dei diritti delle donne e della parità di genere, per raggiungere una maggiore consapevolezza, tra tutte le componenti sociali e professionali impegnate a contrastare la violenza di genere e la prevaricazione economica che le donne avvolte nella spirale della violenza subiscono, spesso senza averne la percezione.

I saluti istituzionali saranno resi dal presidente del comitato Pari opportunità, l’avvocato Marco Cecconi, dal presidente dell’Ordine degli avvocati di Macerata, Paolo Parisella e dal presidente del Tribunale di Macerata, Paolo Vadalà. Interverranno diverse componenti istituzionali e sociali coinvolte nel contrasto alla violenza di genere, anche nella forma della violenza economica. Rossana Fabrizio, dirigente del Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri illustrerà le iniziative dirette a prevenire il fenomeno della violenza sulle donne, realizzate in collaborazione con il mondo bancario dalla presidenza del Consiglio dei ministri, come ad esempio il progetto del Microcredito di libertà. Sabrina Ferretti, quale referente della Banca d’Italia per l’educazione finanziaria per le Marche, delineerà le iniziative formative e divulgative realizzate dalla Banca d’Italia per i giovani e per gli adulti. Per l’Associazione bancaria italiana interverranno il segretario regionale Franco Capomagi, Chiara Mambelli, responsabile dell’ufficio rapporti con le associazioni dei consumatori e Barbara Iacobelli dell’Ufficio Politiche di Welfare, People care e salariali, entrambe della sede nazionale di Roma, ed illustreranno gli strumenti previsti dal protocollo d’intesa Abi per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne. La formazione sugli strumenti pubblici e privati disponibili per sostenere i diritti delle donne e della parità di genere e per supportare la consapevolezza delle donne in termini economici e finanziari si completerà con gli interventi di Emanuela Zambataro, direttrice Inps delle Marche e Anna Rita Bruglia, responsabile del team ammortizzatori sociali Inps delle Marche, che illustreranno le prestazioni che l’Inps può erogare a sostegno economico delle vittime di violenza, grazie anche all’accordo di collaborazione con i centri antiviolenza e le case rifugio delle Marche.

Modereranno l’evento gli avvocati Paola Formica e Mariangela Ascenzi. Il presidente del comitato pari opportunità, Marco Cecconi, sottolinea l’importanza di offrire un’occasione formativa per gli avvocati e per le componenti sociali, dando voce ai diretti protagonisti della politica di contrasto alla violenza di genere, anche per il profilo economico. L’evento è accreditato per la formazione professionale con il riconoscimento di 3 crediti formativi per gli avvocati.