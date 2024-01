Riccardo Chiacchiera ed Emanuele Formentini avevano un sogno, che oggi ha le fattezze di una sneaker. I due giovani imprenditori di Corridonia sono stati di recente protagonisti al Pitti Uomo 105 con il loro marchio Ho’op.

«Dopo la pandemia abbiamo sentito l’esigenza di creare qualcosa di nostro – raccontano – venivamo da esperienze non sempre positive e mettersi in gioco, insieme, è stato il modo migliore per vedere finalmente concretizzati i nostri progetti». Una scarpa di tendenza, fatta con materiali ricercati, attenta all’ambiente e capace, letteralmente, di mettere le ali ai piedi a chi la indossa: questo il risultato. «È il significato di tutta questa avventura. Ho’op trae ispirazione dal mantra hawaiano Ho’oponopono che significa mettere ogni cosa al proprio posto. Questo noi facciamo ogni giorno, con impegno, dedizione e spirito di sacrificio. E vorremmo essere d’ispirazione per chi non crede più in sé stesso e nei propri mezzi. Noi lo diciamo con convinzione: si può fare».

Due le collezioni presentate in occasione di Pitti Uomo 105: la prima, Rewind, che dà il nome anche ad uno dei modelli di punta, è ispirata agli ultimi anni Ottanta, inclusivi e meno frenetici degli inizi. La seconda, Start, riflette anch’essa lo stile anni Ottanta/Novanta: morbida nappa, suola in gomma light, impunture a mano, stampe digitali logate e una preziosa fodera in vitello che rende queste sneakers dei veri e propri pezzi unici, di alta qualità. «Due collezioni che sono un viaggio nel passato, arricchito con le migliori componenti del presente».

Un successo, quello dell’esposizione fiorentina, che si unisce ai numerosi riconoscimenti ricevuti in questi anni. L’ultimo, in ordine di tempo, quello relativo al Micam «che ci ha selezionati – concludono i due imprenditori – tra i migliori brand emergenti con la possibilità di esporre tra le nuove proposte».