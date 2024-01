di Luca Patrassi (foto Fabio Falcioni)

Intesa Sanpaolo, Confindustria Macerata e Fondazione Marche hanno presentato oggi nella sala riunioni di Confindustria il “Laboratorio Esg Marche Environmental Social Governance”. Il laboratorio Esg ha la sua sede negli spazi della territoriale maceratese di Confindustria: «Si promuoveranno – è stato sottolineato dai promotori – progetti e temi di impatto sociale, legati all’innovazione e all’inclusione con azioni di accompagnamento delle Pmi, per migliorare il profilo di sostenibilità delle imprese supportando la transizione verso obiettivi inclusivi e gli investimenti in progetti di economia sostenibile, digitale e circolare».

Ad illustrare i contenuti del progetto sono stati Paolo Ceci, presidente della piccola industria di Confindustria Macerata Mario Pesaresi, presidente Fondazione Marche, Alessandra Florio, direttrice di Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo e (da remoto) Massimiano Tellini, responsabile Circular Economy di Intesa Sanpaolo Innovation Center.

La dirigente di Banca Intesa Alessandra Florio ha osservato: «Portiamo il laboratorio Erg nelle Marche, l’avvio è strategico per dare supporto alle piccole e medie imprese della regione affinché raggiungano gli obiettivi di sostenibilità indispensabili allo sviluppo del proprio business, grazie a consulenza mirata e al confronto con le migliori pratiche di sistema. Competitività, internazionalizzazione, sostenibilità ambientale, sociale e di governance sono correlate in maniera sempre più stretta e in un prossimo futuro avranno riflessi anche sul rating. Il Laboratorio ci aiuta a preparare per tempo le aziende, grazie al coinvolgimento di partner d’eccellenza e alla fondamentale collaborazione con Confindustria Macerata e Fondazione Marche, da sempre a fianco anche delle imprese e dell’ecosistema regionale dell’innovazione».

Quanto a Confindustria Macerata la posizione è stata illustrata da Paolo Ceci: «Il Laboratorio Esg si inserisce nel percorso verso la sostenibilità già intrapreso da alcuni anni dalla nostra Associazione con progetti dedicati in particolare all’economia circolare ed alla transizione green in collaborazione con Unicam ed Enea. Oltre all’ambiente, l‘analisi introdotta attraverso i criteri Esg consente l’adozione di parametri standardizzati, misurabili che riguardano sia il fattore sociale che la governance. Siamo certi che le aziende più grandi coglieranno questa opportunità sia in termini di valorizzazione del prodotto, di reputazione aziendale che di politica nei riguardi dei fornitori, clienti e collaboratori. C’è tuttavia la preoccupazione per le piccole imprese e per quelle inserite nella filiera che dovranno sempre più dimostrare di rispettare i criteri ESG con il rischio anche di una maggiore selezione e difficoltà nell’accesso al credito. E’ indispensabile per cui sostenere le aziende che sono più bisognose di accompagnamento, di assistenza, di consulenza».

Massimiano Tellini ha approfondito gli aspetti più generali legati alla circular economy rilevando come per le imprese il tema abbia una rilevanza economica più che ambientale, «non è l’ennesima risposta a una esigenza di sostenibilità ma un cambio di modello». Mario Pesaresi: «con questa iniziativa Fondazione Marche rinnova il suo impegno per promuovere l’innovazione».

«I laboratori Esg – hanno detto i promotori dell’iniziativa – sono un importante punto di riferimento territoriale per le poi che ambiscono a migliorare il proprio profilo di sostenibilità e rientrano nel più ampio piano di supporto del gruppo Intesa Sanpaolo agli investimenti legati al Pnrr. I laboratori puntano al massimo coinvolgimento del capitale umano delle imprese e promuovono inoltre la collaborazione con startup innovative e la trasformazione digitale.L’obiettivo è favorire e affiancare investimenti e opportunità di crescita non più rinviabili nell’attuale fase di rilancio dell’economia italiana, combinando esigenze delle poi con le competenze dei migliori stakeholder». Il Laboratorio Esg delle Marche, in particolare, offrirà consulenza, informazione e identificazione delle azioni per supportare l’intero percorso che le pmi devono intraprendere, grazie a partner di eccellenza quali Circularity, Nativa, Ce Lab e Lexacta. Una serie di incontri sono programmati nei primo mesi del 2024.