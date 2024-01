Cori e striscioni per chiedere “Verità e giustizia per Matteo Concetti”, il detenuto 25enne fermano che si è tolto la vita nella cella d’isolamento del carcere di Montacuto 9 giorni fa. Slogan e manifesti che invitavano alle dimissioni Giancarlo Giulianelli, il Garante per i diritti della persona della Regione.

E’ iniziato così, oggi pomeriggio alle 17 ad Ancona il presidio di protesta organizzato in piazza Cavour dalla casa editrice ‘Edizioni Malamente’ e dal gruppo consiliare d’opposizione ‘Altra idea di città’.

«Matteo Concetti era un ragazzo troppo giovane per morire nel carcere di Ancona lo scorso 5 gennaio – hanno sottolineato i manifestanti -. Ha avuto l’amaro primato di essere il primo suicida in carcere dell’anno. Ogni anno le prigioni d’Italia inghiottono almeno 80 persone. In carcere il suicidio è 20 volte più probabile che tra la popolazione in libertà, e questi numeri non accennano a diminuire. Matteo doveva e poteva avere non solo un’altra opportunità nella vita, ma proprio un’altra vita, rispetto alla miseria e alla sofferenza in cui il sistema nel quale viviamo relega spesso le persone giovani. Invece di ricevere cure Matteo era diventato uno dei 60.166 detenuti e detenute nelle carceri italiane. Uno dei 350 detenuti di Montacuto, a fronte di 250 posti sulla carta».

Durante la mobilitazione, inscenata proprio davanti all’ufficio del Garante a Palazzo delle Marche, è stato anche ricordato che il giovane «era etichettato come una persona con disturbi mentali e dipendenze patologiche e per questo forse è stato trattato peggio di altri. Per avere, un giorno, ritardato di un’ora il rientro a casa dopo il lavoro mentre scontava le cosiddette “misure alternative” è stato messo in carcere e qui, per un atto di disobbedienza ai carcerieri, è finito in cella di isolamento.

È noto come all’aumento delle disuguaglianze sociali e della violenza strutturale dei rapporti sociali segua un aumento del numero dei detenuti e delle detenute e un peggioramento delle loro condizioni di vita. Non vogliamo più misure alternative, né una semplice riforma del sistema carcerario: vogliamo radicali alternative sociali alla repressione».

Il messaggio che ‘Edizioni Malamente’ e ‘Altra idea di città’ hanno voluto veicolare con il picchetto di protesta ruotava attorno alla difesa della memoria di Matteo Concetti «che significa però – hanno spiegato – difendere la libertà e la dignità di tutti noi. Di fronte a chi vuole estendere la carcerazione, costruire più prigioni, dare più potere alla polizia, noi diciamo No». Poi l’affondo finale: «Chiediamo le dimissioni del Garante dei detenuti Giancarlo Giulianelli, incapace di dire la verità su questa storia, incapace di difendere i diritti di chiunque, nominato dalla politica regionale». L’altro ieri nel penitenziario di Ancona è stato registrato un altro decesso di un detenuto, dalle prime informazioni avvenuto per cause naturali.