Hashish nascosto nelle mutande e nelle calze, due giovani in manette. Sono stati fermati dai carabinieri e trovati con 157 grammi di droga. Ieri i due giovani sono stati controllati ieri sera verso le 21,30 dai carabinieri a Troviggiano di Cingoli. I militari del locale comando hanno notato un’auto ferma lungo il viale del cimitero e un giovane che armeggiava nel cofano. Questi, un 25enne marocchino, operaio, che vive a San Severino, quando ha visto i carabinieri ha cercato di disfarsi di un involucro contenente un paio di grammi di hashish. Addosso gli sono stati trovati, nascosti in un calzino, 0,8 grammi di hashish. Il grosso però è stato trovato addosso ad un 20enne di San Severino, italiano, che stava sul sedile del passeggero. Il giovane, uno studente, nascondeva nelle mutande due panetti di hashish (155 grammi circa). I carabinieri hanno perquisito la casa del 25enne marocchino e trovato un bilancino di precisione e altri 2,2 grammi di hashish. Il 20enne aveva con sé anche 350 euro, il 25enne aveva 105 euro. Entrambi sono stati arrestati.

Questa mattina si è svolta la convalida davanti al giudice Francesca Preziosi del tribunale di Macerata. A sostenere l’accusa il pm Stefano Lanari. I due ragazzi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il giudice ha convalidato l’arresto dei due giovani, assistiti dagli avvocati Marco Massei (per il 20enne) e Alberto Rossi, e ha disposto l’obbligo di firma per entrambi.

DENUNCIA – Nel corso della notte a Pollenza i carabinieri del locale comando hanno denunciato per spaccio un 24enne italiano, sempre, trovato con hashish e cocaina. Il giovane si trovava alla guida di un’auto quando è stato controllato dai carabinieri ed è subito apparso piuttosto nervoso.

(Gian. Gin.)