di Stefano Fabrizi

Un weekend di teatro, concerti e non solo. Ecco una serie di proposte in giro per le Marche

VENERDI’ 12 GENNAIO

Ancona – Dall’11 al 14 gennaio torna ad Ancona Carrozzeria Orfeo che presenta, in prima nazionale, la sua nuova creazione Salveremo il mondo prima dell’alba. Inizio spettacolo feriali 20:45 e festivo 16:30. Info: 071 52525 – www.marcheteatro.it.

SABATO 13 GENNAIO

Macerata – Al Teatro Lauro Rossi sabato 13 (ore 21) e domenica 14 gennaio (ore 17) Elisabetta Pozzi è Cassandra. Informazioni e prevendite: biglietteria dei Teatri 0733 230735, AMAT 071 2072439 e biglietterie circuito vivaticket (anche on line). Inizio spettacoli: sabato ore 21, domenica ore 17.

Treia – Al Teatro comunale alle 21,15 arriva Gabriele Cirilli col suo spettacolo “Nun te regg più”. Attraverso la sua esibizione il comico fa vivere tante situazioni e tanti personaggi, grazie alla sua capacità di comunicazione che pochissimi hanno e la risata scaturisce vera e genuina con una forza che insieme ristora e appaga.

Montefano – Diego Trivellini torna a Montefano nel Teatro La Rondinella alle 21:15 con un concerto unico, divertente e di rara bellezza: un’orchestra che suona attraverso una sola fisarmonica. Info: 3384873545.

Cingoli – Alle 21.30, nella Sala “G.Verdi” del Palazzo comunale, si terrà il concerto del prestigioso ensemble d’archi marchigiano “Quintetto Gigli”, con un programma dal titolo “Trasparenze e Interferenze”.

Fermo – Parlare Futuro presenta alle 17:30 nella Biblioteca Romolo Spezioli di Fermo Francesco Vitali Gentilini e il suo libro Le immagini non mentono quasi sul fotoreporter Claudio Speranza.

Ancona – Alle 21, al Teatro Panettone con “Blondie”, lo spettacolo con Paola Giorgi e Cesare Catà, in scena nell’ambito della rassegna Made in Marche.

Sant’Elpidio a Mare – Alle 21,15 al Teatro Cicconi , l’attrice e ballerina Milena Mancini è protagonista del “Sposerò Biagio Antonacci” monologo, di cui è anche autrice, sul tema della violenza sulle donne messo in scena con la regia di Vinicio Marchioni e le musiche originali composte da Biagio Antonacci.

Pesaro – Playlist Pesaro, al Teatro Sperimentale (ore 21) Roots. Musica dalle radici con la Macina Quartet, Daniela Pes e Massimo Silverio. Informazioni AMAT (071 2072439), www.teatridipesaro.it, www.amatmarche.net.

Senigallia – Il San Costanzo Show torna in scena con il nuovo spettacolo: alle 21,15 al Teatro La Fenice. Gli Classici. Odissea dei Promessi Sposi in una Notte di Mezza Estate. Tutte le info su www.sancostanzoshow.com.

Senigallia – I Musaico e il violinista dei Nomadi Sergio Reggioli di nuovo insieme alle 20 al Fork di Marzocca di Senigallia (via dell’Indipendenza 2). I posti sono limitati, prenotazioni allo 071/9257096.

DOMENICA 14 GENNAIO

Treia – TIR – Teatri in rete. Alle 17 al Teatro Comunale di Treia Alì Babà e i quaranta ladroni.

Tolentino – Un concerto per pianoforte con un giovanissimo e talentuoso pianista di fama internazionale, vincitore del Premio Chopin al Concorso Internazionale “Roma” 2022. alle 18 il pianista bielorusso Denis Linnik si esibirà al Politeama di Tolentino. Info: Politeama, Corso Garibaldi, 80 Tolentino 0733 968043 www.politeama.org

Appignano – Il teatro G. Gasparrini di Appignano apre il sipario sulla nuova stagione teatrale 2024 con il teatro dialettale alle 17,30 con lo spettacolo della Compagnia Filarmonico Drammatica CFD “ Fa quello che lù prete dice non quello che lù prete fa” di Giancarlo Verdicchia, diretto da Fabio Campetella.

Cingoli – Alle 17 all’Auditorium S.Spirito di Cingoli l’incontro con Luca Pernici.

San Costanzo – Spazio alla musica per Teatri d’Autore al Teatro Concordia è atteso Federico Dragogna, penna e chitarra de I Ministri, in Quello che ho capito di De André. Per informazioni: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721849053, [email protected], IAT di San Costanzo 340 0796684 – 348 5235878, biglietterie circuito AMAT / vivaticket, anche on line. Inizio spettacolo ore 21.15.

Jesi – Al Teatro Pergolesi di Jesi alle 17 va in scena “Balloon Adventures” di e con Andrea Meroni e Fabio Lucignano. L’appuntamento inaugura la seconda parte della 40esima Stagione di Teatro Ragazzi a cura del Teatro Giovani Teatro Pirata: dal 14 gennaio al 17 marzo, spettacoli ed eventi per l’infanzia, a Jesi, Senigallia, Cupramontana, Chiaravalle, Ostra, Fabriano, Corinaldo, Arcevia, Castelbellino, Santa Maria Nuova, Montecarotto.

Porto San Giorgio – TIR – Teatri in rete. Alle 17 al Teatro Comunale di Porto San Giorgio Alice nel Paese delle Meraviglie.

Fermo – Appuntamento con il Conservatorio Pergolesi di Fermo alle 18.30 al Teatro dell’Aquila in occasione del tradizionale concerto di inaugurazione dell’Anno Academico 2023/2024. Protagonisti sul palco, il simbolo e l’attività di istituto ovvero l’orchestra, gli allievi e le allieve della scuola di alta formazione musicale diretti dal M° Cesare Della Sciucca, e la Pergolesi Big Band diretta dal M° Mauro De Federicis.

Fabriano – Al via la stagione sinfonica del Teatro Gentile di Fabriano con la Form. Le note della Quinta Sinfonia di Beethoven apriranno questo viaggio: bussa alla porta un destino di bellezza . Ore 17.

Senigallia – Per la rassegna Senigallia Concerti alle 17 si esibirà al Teatro La Fenice di Senigallia il Trio Chagall.

Ascoli – Alle 17:30 al Teatro Ventidio Basso di Ascoli per la stagione dedicata alle famiglie va in scena Sapiens di Principio Attivo Teatro. Info: 0736 298770 e biglietterie circuito AMAT /vivaticket anche on line.

Corinaldo – Al Teatro Goldoni di Corinaldo, alle 17, è in programma la proiezione del film Fuori Centro, scritto e diretto dall’attore e regista teatrale Sandro Fabiani. Info e prenotazioni tel. 338 6230078.

***

Il bynight nelle Marche punta sui party a tema. Al Donoma in arrivo il rapper Neima Ezza e alla Serra Jo Brunetti & Jacopo Lilli

VENERDI’ 12 GENNAIO

Alla Serra di Civitanova “Satisfaction”: si parte dalla cena divertente con Jo Brunetti & Jacopo Lilli. Dopo il dinner, “Emozioni a 2000”, resident in consolle dj Fabrizio Breviglieri. Domani “La Befana Show”, Oriano ed Alessandrino, con la cena divertente, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Winter Season, in consolle Nicola Pigini.

Al Sottovento di Numana il venerdì dedicato alle Ladies. Dj resident: Francesco Luv. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.

Al Nyx di Ancona per la prima volta l’evento Unison. Line up: Ben Altrow – Davide Malatesta – Massi Canzi – Riviera. Domani Move It, la serata con musica reggaeton, hit e urban. Dj resident: Antony Momoy.

Al Crunch di San Benedetto del Tronto “Una canzone per te”, dj set ed allegria. Domani cena spettacolo in collaborazione con il Jonathan di San Benedetto e dj set.

SABATO 13 GENNAIO

Al Brahma clubship di Civitanova “Vida Loca”: l’appuntamento con la one night a base di reggaeton, hip hop, pop e dancehall più esclusiva d’Italia, ritorna a Civitanova por una noche mas caliente.

Al Mia Clubbing di Porto Recanati, che ha riaperto dal Capodanno, “Besame”, l’unica notte che non si può raccontare, ma solo vivere.

Al Noir di Jesi Special guest Mac Declos: uno tra i dj e producer francesi più talentuosi della scena techno. Il suo set sarà una bomba. In consolle anche David Scaloni e Klen.

Al Donoma ospite speciale Neima Ezza, rapper nato in Marocco, ma cresciuto tra i quartieri milanesi di San Siro e Baggio. Con oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, e in attesa dell’uscita del suo ultimo album “Piccolo Principe”. È uno dei rapper più sensibili della sua generazione. Finito per alcune settimane ai domiciliari con l’accusa di aver compiuto quattro rapine, ha rielaborato quel che gli è successo nell’EP ‘Giù’.

Al Miami di Monsano Il primo School Party del 2024 si accende con “Neon Party”. Super ospite della serata il giovanissimo e già affermato rapper Papa V, vero nome di Lorenzo Vinciguerra, artista classe 2000 cresciuto nell’hinterland milanese.

Al BB Disco di Cupra Marittima Hola Chica, il party reggaeton e hip hop del sabato sera.

Al Casacon di Sirolo Glitz e Galm. Evento in collaborazione con Eventi Divertenti. Cena e dopocena con musica commerciale.

Al Miu Disco Dinner Marotta secondo “Miusicology”. Cena + 5 ambienti musicali.

A Villa Borghese di Montecchio Beat Show Dinner Cena e discoteca. Gustose emozioni. Show a cura di Le Rimmel.

DOMENICA 14 GENNAIO

Domenica dalle 12:30 alle 18 alla Baita Solaria di Sassotetto, Sarnano, “Quota 1400”, il pranzo spettacolo e dopo pranzo con lo staff della Bottega di Bobo. Direzione artistica Aldo Ascani, coordinatore Emilio Batik.

In collaborazione con marcheinfinite.com