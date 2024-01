di Gianluca Ginella

Sequestrato dai carabinieri il quadro “La cattura di San Pietro” di Rutilio Manetti al centro di una indagine in cui compare, come solo indagato, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi.

Il reato ipotizzato è il riciclaggio. Oggi i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale, coordinati dal procuratore di Macerata, Giovanni Narbone, e dal sostituto Claudio Rastrelli, hanno svolto tre perquisizioni nelle case dove Sgarbi userebbe risiedere: una a Roma, una a San Severino (dove ha la residenza, cosa che ha condotto l’indagine a Macerata) e una a Ro Ferrarese. Sgarbi, che ha nominato come legali gli avvocati Giampaolo Cicconi e Gloria Gatti, ha consegnato spontaneamente il quadro.

Il sequestro probatorio è un atto dovuto per svolgere gli accertamenti necessari per chiarire se il quadro, che il critico espose a Lucca nel 2021 come un dipinto di sua proprietà trovato in una abitazione storica acquisita nei primi anni del Duemila dalla madre nel Viterbese, sia o no quello rubato da qualcuno nel 2013 in Piemonte, al castello di Buriasco.

Rispetto a quello il dipinto sarebbe stato modificato aggiungendo una fiaccola. Il sottosegretario ha sempre sostenuto che si trattasse di due opere diverse. Sgarbi è l’unico indagato. Il presunto falsario che avrebbe, stando all’ipotesi degli inquirenti, modificato l’opera, non è stato identificato.



Nei giorni scorsi Sgarbi aveva sottolineato, in una nota: «Da quello che si legge (negli articoli, ndr), l’opera è stata malamente tagliata. E quella in mio possesso è in buone condizioni e con una stesura pittorica ben conservata e uniforme. Qualunque valutazione va fatta sull’opera di cui quella rubata è manifestamente una copia, come tutte quelle conservate in quel castello di cui nessuno si è preoccupato. Né credo sia un reato fare eseguire la fotografia di un’opera di cui tutti gli esperti hanno visto l’originale esposto a Lucca».