Con il mese di gennaio è arrivato ormai il momento, per le studentesse e gli studenti delle scuole medie, di pensare al proprio futuro con l’iscrizione alla scuola secondaria di II grado. L’Istituto d’Istruzione Superiore Einstein Nebbia di Loreto, da tempo una delle realtà più rilevanti e importanti delle Marche, spicca sempre di più come una delle scuole più competitive e ambiziose…e non solo a livello regionale.

I giovani che aspirano ad essere i futuri manager del turismo, social media manager, responsabili di web agency e travel organizer troveranno nell’Istituto tecnico-economico per il turismo lauretano la scuola che meglio li preparerà per l’università. É quanto affermato dai recenti dati dello studio Eduscopio, utile strumento a disposizione di famiglie e studenti. Analizzando in ogni regione e provincia il tasso di occupabilità lavorativa e gli esiti universitari dei diplomati, si configura come un chiaro sistema per comprendere il valore dell’offerta formativa di ciascun istituto.

Dati alla mano, non c’è Istituto tecnico economico che prepari meglio dell’Einstein Nebbia nella provincia di Ancona. Grazie al potenziamento delle ore delle lingue straniere, all’arricchimento delle discipline turistiche aziendali, all’innovativa curvatura in web marketing resa possibile grazie alla collaborazione con l’Istituto tecnico superiore turismo Marche di Fano l’offerta formativa è solida e innovativa. L’apporto di interventi di esperti provenienti dal mondo del lavoro sui temi del digital marketing, del copywriting e storytelling, del videotelling e della grafica nel campo del social e digital advertising garantiranno all’esperienza scolastica degli studenti di avere una marcia in più grazie alla sua ricchezza e unicità.

Anche i futuri chef, pasticceri, sommelier, barman, operatori dell’accoglienza turistica e dell’ospitalità alberghiera troveranno nell’Einstein Nebbia la scuola che consentirà loro di raggiungere altissimi livelli professionali.

L’Istituto professionale per i servizi alberghieri e la ristorazione, declinato negli indirizzi di Servizi di sala e vendita, accoglienza turistica e ospitalità alberghiera, enogastronomia, prodotti dolciari artigianali e industriali si posiziona ai posti più alti della classifica Eduscopio con numeri sopra la media. Per gli studenti che qui hanno effettuato il loro percorso di studi (numero stabilmente in crescita) il diploma all’Einstein Nebbia si è dimostrato un investimento fruttuoso sotto diversi punti di vista. Analizzando i dati degli scorsi anni si mostra in notevole crescita la preparazione universitaria degli studenti dell’Istituto professionale; è al contempo salita la percentuale di occupabilità.

Gli stretti legami con le aziende del territorio, che da anni la scuola intesse con cura, hanno portato i loro frutti: la distanza media entro cui i diplomati trovano lavoro è diminuita negli anni assestandosi sui 14 chilometri. Ma chi si dovesse sentir chiamato verso orizzonti lontani troverà comunque all’Einstein Nebbia molteplici possibilità. L’Istituto lauretano è infatti una delle realtà più importanti del progetto Erasmus+, iniziativa che ha reso possibile finora per 13 milioni di studenti nel mondo il sogno di viaggiare, formarsi e conoscere la vita lontano da casa.

La forte vocazione all’internazionalizzazione, grazie alla ventennale esperienza dell’Istituto nel settore della progettazione europea Erasmus+, si è concretizzata in partnership con realtà in 19 nazioni, a cui si sono aggiunte di recente la Thailandia, gli Emirati Arabi (Dubai), le Maldive e persino la Cina. Gli studenti possono effettuare periodi studio all’estero per svolgere degli stage già durante gli anni scolastici, aprendo così per loro l’ulteriore possibilità di esperienze lavorative post-diploma in ristoranti stellati e nei migliori resort.

L’Einstein Nebbia non lascia indietro nessuno e la massima attenzione viene posta verso il benessere di ciascun individuo. Ambiziosamente si mira a fornire concrete possibilità di realizzazione anche a studentesse e studenti con disabilità, lavorando sin da subito, in sinergia con le famiglie e gli Enti Territoriali, a preparare il campo per la realizzazione di un progetto di vita che sia sostenibile e realizzabile. Sono numerose le attività che vanno ad arricchire l’offerta formativa inclusiva della scuola, grazie al fondamentale apporto dei docenti di sostegno specializzati: oltre ai laboratori che rafforzano le competenze nelle materie di indirizzo, ampio spazio viene lasciato allo sviluppo di competenze trasversali e abilità di base così che ciascuno possa trovare ciò di cui ha più bisogno. L’orto, il servizio merende e il bar nella sede dell’Istituto Tecnico Economico sono interamente gestiti da studenti con disabilità e dai loro docenti, nella convinzione che ciascuno possa trovare il proprio posto all’interno di una funzionante comunità educante. Gli studenti hanno inoltre la possibilità di frequentare anche un laboratorio musicale, un laboratorio creativo, un corso di psicomotricità e attività in piscina.

Esempio visibile del modo innovativo e inclusivo di lavorare dell’Istituto è la nuova avventura della ENtv, la redazione giornalistica delle studentesse e degli studenti dell’Istituto. Si tratta di un virtuoso esempio di attività laboratoriale in grado di coniugare insegnamento e ricerca didattica, realizzando così progetti ambiziosi e innovativi che pongono la scuola sempre all’avanguardia. La ENtv si è lanciata nell’innovativo progetto di realizzare un podcast ascoltabile sulla piattaforma Spotify. InPasto alla cultura è il nome scelto, per sottolineare il forte e imprescindibile legame con il mondo dell’enogastronomia, ma anche un’apertura profonda a tutto ciò che è arte, cultura, attualità. Ospiti, invitati di mese in mese a parlare con gli studenti che li intervisteranno, arricchiranno con il loro particolare punto di vista la vita dei giovani in formazione, ma possono dire molto anche a qualsiasi ascoltatore. Il podcast è l’esempio di come una didattica per competenze davvero innovativa faccia maturare la persona nella sua interezza. All’Einstein Nebbia si possono acquisire competenze digitali spendibili in ambito lavorativo, mentre si ha la libertà di esplorare e si tiene viva la curiosità di imparare secondo le proprie inclinazioni, lavorando in gruppo e divertendosi.

La filosofia della scuola, in ogni ambito d’azione, è quella di mettere in campo un’efficace “didattica per competenze”, ossia una didattica che consenta di coniugare, nel momento dell’azione, il sapere e l’abilità di ragazze e ragazzi. Solo in questo modo, e rendendo lo studente protagonista dell’apprendimento in prima persona e in modo attivo, è possibile assicurarsi dell’efficacia e della significatività dell’insegnamento. La conoscenza non basta se non sa tradursi in attività, ma anche un’abilità senza conoscenza sarebbe mutilata. Coniugare entrambe con naturalezza è quello che si mira a rendere possibile per chi si diploma all’Einstein Nebbia.

Per conoscere l’offerta formativa dell’Istituto, le ultime novità e i progetti per l’anno corrente, il dirigente scolastico, Francesco Lucantoni, insieme ai docenti e agli studenti che già frequentano l’Istituto, invitano le studentesse e studenti che stanno per scegliere quale percorso di studi intraprendere al termine della scuola secondaria di primo grado, unitamente alle loro famiglie, alle giornate di Open day previste per 14 e 21 gennaio 2024 dalle 15 alle 19. Non sarà necessario prenotare, ma l’Istituto è a disposizione per chi volesse informazioni al numero telefonico 0717507611. Nel corso delle giornate di Open day, l’ufficio didattica garantirà il supposto necessario alle famiglie nelle procedure di iscrizione online al primo anno di corso.

Sito web: https://www.einstein-nebbia.edu.it

Facebook: @Istituto Einstein-Nebbia

Instagram: @IstitutoEinsteinNebbia

(Articolo promoredazionale)