di Alessandra Pierini

Ha dedicato la sua vita alla valorizzazione del padre Ivo, Marco Pannaggi, 82 anni, è morto nella notte a Oslo dove era nato e viveva. Ma il suo rapporto con Macerata e con i maceratesi è sempre stato forte.

Figlio maggiore dell’artista, prima di Natale ha riportato un infortunio in seguito ad una caduta in casa. Ieri sera è stato colto da un malore in casa della sorella Kora che lo ospitava e per lui non c’è stato niente da fare. Aveva anche un altro fratello, Tito.

Anche lui a suo modo artista, è stato critico d’arte, attore, ma anche tassista e operaio. Aveva curato come regista delle pellicole, amava la musica e il jazz in particolare, l’arte e l’architettura. Viveva di una modesta pensione.

A Macerata arrivò nel 2008 e fu allora che incontrò Gabriele Porfiri che, in seguito, fondò il Centro studi Pannaggi. «Quando veniva a Macerata soggiornava nella casa di via Crescimbeni che ra stata del padre. Nel 2008 è rimasto a lungo perché stava curando una mostra dedicata ad Ivo Pannaggi. E’ nata allora tra di noi un’amicizia durata fino a oggi. Ieri sera ci siamo sentiti e non era preoccupato, mi sembrava sereno anche se respirava a fatica».

Il centro studi Pannaggi è nato nel 2013 per desiderio di Marco per approfondire e salvaguardare l’opera di Ivo che aveva avuto una vita intensa e straordinaria, ancora poco conosciuta. «Con Marco – sottolinea il presidente Porfiri – abbiamo portato avanti progetti, scritto un libro, curato mostre e ci siamo occupati della catalogazione delle opere. Lui avrebbe voluto un catalogo ragionato delle opere di Ivo ma purtroppo non si è realizzato. E’ un percorso che richiede anni di lavoro».

Ancora negli ultimi giorni di vita Marco Pannaggi era attivissimo nella sua opera: «L’architetta maceratese Roberta Luciani – prosegue il presidente -che si è trasferita in Norvegia mi ha raccontato che Marco stava scrivendo sul padre e stava programmando una mostra a Monteleone di Fermo e poi una a Firenze. Martedì mi aveva inviato un suo articolo sull’opera di industrial design di Ivo. Era molto attivo e ci tenevamo in contatto con continui messaggi».

Ora al centro studi resta l’eredità di portare avanti anche in nome di Marco Pannaggi l’opera di valorizzazione di uno dei più illustri artisti maceratesi: «Nella casa di Ivo in via dei Crescimbeni, c’è parte dell’archivio, un’altra parte si trova a Oslo. Il nostro obiettivo è riunirlo. Marco aveva un ottimo rapporto con gli studenti e diceva sempre che nel Centro studi dovevano essere ben voluti. Contavamo quest’anno di averlo a Macerata ma purtroppo non ce l’ha fatta».