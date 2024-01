Da lunedì 8 gennaio, gli studenti delle cinque classi del liceo classico “Leopardi” di Recanati, trasferite temporaneamente per carenza di spazi da Palazzo Venieri alla scuola media “Patrizi”, riprenderanno l’anno scolastico nel vicino istituto “Bonifazi”. A confermarlo è la provincia di Macerata che fa sapere che la ditta Rinnovar2, incaricata dall’ente di effettuare i lavori di sistemazione degli spazi, ha completato gli interventi previsti e, nel fine settimana, saranno spostati gli arredi, di modo che per lunedì sia tutto pronto.

«Vogliamo tranquillizzare le famiglie, i docenti e il personale sul fatto che, così come è stato concordato più volte con le dirigenti scolastiche, le cinque classi del Liceo rimarranno nei locali dell’ex Monastero fino a giugno – spiega la consigliera provinciale con delega all’Edilizia scolastica, Laura Sestili – e smentire voci secondo cui le classi sarebbero state trasferite solo fino a marzo.

La Provincia, infatti, ha comunicato espressamente tramite nota protocollata del proprio dirigente alle scuole interessate, al sindaco Antonio Bravi, all’Ufficio scolastico e alla Prefettura che lo spostamento sarà fino al termine del corrente anno scolastico. Gli ingressi degli studenti del Liceo e dell’Iis “Bonifazi” saranno da due accessi separati, come concordato anche con il Sindaco che ha dato la propria disponibilità a far entrare i ragazzi del “Leopardi” dall’edificio di proprietà comunale, il quale, essendo direttamente collegato al chiostro del “Bonifazi” garantirà ai due Istituti percorsi separati».