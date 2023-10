«Su Palazzo Venieri il sindaco Bravi ammetta le sue responsabilità». Ad intervenire nel dibattito sul liceo classico di Recanati in cui 8 classi sono rimaste senza gli spazi necessari per far lezione è la locale sezione di Fratelli d’Italia.

«La Provincia di Macerata – scrive il partito – è intervenuta sul tema di Palazzo Venieri e del Liceo Classico di Recanati, dimostrando in toto le nostre ragioni. Il Comune non ha mai informato la Provincia riguardo la scadenza del Certificato prevenzione incendi, con l’ente preposto alla gestione delle scuole superiori informato del problema solo dopo l’8 settembre, quando il dirigente scolastico ha informato il Prefetto della necessità si spostare 8 classi stante la situazione».

FdI attacca anche sulla scelta di trattativa con l’Agenzia delle entrate: «Non corrisponde al vero nemmeno che la Provincia avesse stipulato accordi con il proprietario dell’immobile ex-Agenzia delle Entrate per trasferire lì la scuola, il sito è stato semplicemente valutato poiché il Comune ha indicato quella come “unica soluzione”. Una soluzione talmente unica che a disposizione c’erano altri siti, come Squartabue oppure – e la provincia aveva avviato i contatti al riguardo prima di essere fermata dal dirigente scolastico – i locali del Bonifazi. Si profila in modo sempre più inquietante come il sindaco e il Pd abbiano ripetutamente speculato sulla pelle di studenti, genitori, insegnanti e personale scolastico a meri fini elettorali, per screditare la Provincia e il Centrodestra che stanno lavorando alacremente per assicurare la miglior soluzione per salvaguardare il diritto allo studio. Crediamo sia ora che il sindaco Bravi ammetta le sue responsabilità sulla gestione di Palazzo Venieri e auspichiamo venga presto indetto un Consiglio Comunale al riguardo».