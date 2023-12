Assegnati 974mila euro per il potenziamento del complesso sportivo di Villa Fermani a Corridonia. Ad annunciarlo è la sindaca Giuliana Giampaoli.

«Con queste risorse – spiega – possiamo fare un significativo passo avanti nel percorso virtuoso di riqualificazione di un’area che rappresenta il salotto verde della città, un centro di aggregazione identitario per la comunità, amato da grandi e piccini e che vede la presenza di realtà associative attive da anni in diverse discipline sportive, anch’esse ormai storiche». L’intervento prevede un rifacimento del tetto del complesso sportivo bocciofila-tennis tramite installazione di pannelli fotovoltaici, la riqualificazione degli spogliatoi, la costruzione di due nuovi campi da padel, un relamping degli impianti di illuminazione, un progressivo abbattimento delle barriere architettoniche e una sistemazione dell’area circostante. «Un altro risultato importante – conclude Giampaoli – che premia il nostro impegno nella riqualificazione delle aree verdi, delle strutture urbane e degli impianti sportivi presenti sul nostro territorio. Un’ulteriore conferma del grande lavoro che stiamo portando avanti quotidianamente. Un grazie al commissario straordinario Guido Castelli per il lavoro prezioso e instancabile che sta svolgendo nelle regioni colpite dal sisma».