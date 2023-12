Primo giorno per i nuovi vigili

Primo giorno di lavoro per i nuovi agenti della polizia municipale di Civitanova Moira Bitunni e per l’ufficiale Andrea Pieragostini. Oggi sono entrati in servizio in sostituzione di Cinzia Latini passata al comando della municipale di Morrovalle e di Silvia Badaloni entrata in servizio ad Ancona. I due nuovi vigili sono stati ricevuti in comune dal sindaco Fabrizio Ciarapica: «Continua il rafforzamento dell’organico per garantire maggiore efficienza, controllo del territorio e per rispondere sempre meglio alle esigenze di sicurezza» le parole del primo cittadino.