Avvicendamenti alla polizia municipale di Civitanova. Dopo 16 anni nei vigili urbani della città il sostituto commissario Cinzia Latini passa alla guida della Municipale di Morrovalle, al suo posto arriva Andrea Pieragostini. “Scambio” anche fra Silvia Badaloni, da 4 anni a Civitanova che torna nella sua Ancona grazie alla mobilità fra gli enti e l’agente di Porto Sant’Elpidio Moira Bitunni.

Oggi nei locali del comando di via Marinetti i colleghi, la comandante Daniela Cammertoni, assieme al sindaco Fabrizio Ciarapica e all’assessore al personale Roberta Belletti, festa di congedo e saluto per l’ufficiale Cinzia Latini che lascia il suo ruolo di sostituto commissario per assumere il comando della polizia municipale di Morrovalle.

La Latini era in servizio a Civitanova da ben 16 anni, prima come agente e poi come ufficiale. Ma a salutare i colleghi e la città è anche l’agente Silvia Badaloni, originaria di Ancona e che prestava servizio lungo la costa da 4 anni e un mese.

Grazie ad un interscambio di mobilità con una collega in servizio nella città dorica originaria di Porto Sant’Elpidio, Moira Bitunni, potrà riavvicinarsi a casa.

In caserma c’è stato un momento di felicitazioni e auguri per il futuro lavorativo e professionale delle due vigilesse. «E’ un momento di festa, sono state due validissime agenti che coronano un’ambizione – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – siamo felici per le loro aspirazioni, ma è anche un momento triste perché perdiamo due persone molto valide con cui abbiamo sempre collaborato bene ottenendo grossi risultati. E’ però un motivo di orgoglio pensare che agenti che hanno lavorato qui poi possano raggiungere apici di carriera altrove, questo significa che il comando di Civitanova è in grado di formare personale ad altissimo livello». «Facciamo alle due colleghe tantissimi auguri per la loro vita personale e professionale» le parole della comandante Daniela Cammertoni.