di Stefano Fabrizi

Il rush finale del 2023 per gettarci nell’anno nuovo. Ecco una panoramica di eventi in giro per le Marche dal 29 dicembre al 2 gennaio

VENERDI’ 29 DICEMBRE

Penna San Giovanni – Il Festival Storie ospita a Penna San Giovanni lo spettacolo “Lucio Battisti. Emozioni!” con l’attore Cesare Bocci e i musicisti Leo Binetti (pianoforte) e Rocco Debernardis (clarinetto). L’evento alle 21.30, nel teatro ex Cinema.

Sant’Elpidio a Mare – A dieci anni dal debutto per le festività natalizie Piero Massimo Macchini e Michele Gallucci, riportano sul palco “The Format”, in scena all’Auditorium “Giusti” di Sant’Elpidio a Mare da giovedì 28 a sabato 30 dicembre, alle 21.15. Info: 328-7756579 mail: [email protected]

Pesaro – Alle 17 al Teatro Rossini di Pesaro va in scena Il lago dei cigni con la Russian Classical Ballet, direzione artistica Evgeniya Bespalova; musiche Pëtr Il’ič Čajkovskij; coreografie Marius Petipa e Lev Ivanov. Info: www.amatmarche.net

SABATO 30 DICEMBRE

Civitanova – Concerto di Capodanno alle 21:30 al Teatro Annibal Caro (sold out). Protagonista sarà l’Orchestra Sinfonica Puccini diretta dal maestro Alfredo Sorichetti, insieme al tenore Riccardo Della Sciucca, al soprano Sara Rossini e al violinista David Taglioni.

Apiro – Alle 15 al Circolo degli Anziani di Apiro Favola Ribelle: con Malte & Carla Manzon racconti per bambini e ragazzi.

Porto San Giorgio – Una serata dedicata alla musica tradizionale americana, dagli anni ’30 ad oggi. Diego Mercuri & the wrecking band” saranno in concerto al teatro comunale di Porto San Giorgio (alle 21,30, ingresso libero).

Ancona – Appuntamento imperdibile con la grande danza alle 20.45 al Teatro delle Muse in occasione del ritorno ad Ancona del Balletto di Milano. Quest’anno la nota Compagnia milanese presenta una versione esclusiva di Romeo e Giulietta, firmata da Federico Veratti per la coreografia e costumi e Marco Pesta per la scenografia. Info: www.marcheteatro.it

Senigallia – Tre serate ricche di spettacolo dedicate a tutte le generazioni. Sul palco di Piazza Garibaldi sabato 30 dicembre alle 21.30 lo start up con la band “Magia 90”. A seguire il noto Dj e Producer Nicola Pigini. Domenica 31 dicembre sempre in piazza Garibaldi le luci del palco si accenderanno alle 23,00 con la voce di Marcello Cirillo, il maestro Demo Morselli e la sua Band composta da 12 musicisti. Lunedì 1°gennaio due importanti appuntamenti: alle 11.30 al Teatro La Fenice il “Concerto di Capodanno ed alle 17, in Piazza Garibaldi, lo spettacolo dei Gemelli di Guidonia. A presentare le tre serate Marco Zingaretti. L’ingresso agli spettacoli in Piazza Garibaldi è gratuito. Il costo del biglietto per il concerto al Teatro La Fenice è di euro 15 (posto unico). Biglietti in vendita presso la biglietteria del teatro e su https://www.vivaticket.com

Trecastelli – Il Museo Nori De’ Nobili accoglierà i visitatori nel consueto orario di apertura la mattina, dalle 10.30 alle 12.30, e il pomeriggio, dalle 17 alle 19.30.

DOMENICA 31 DICEMBRE

Macerata – Capodanni del Mondo e Capodanno in piazza: l’ultimo giorno dell’anno è lunghissimo a Macerata. Si inizia a brindare alle 12 con la Nuova Zelanda e si arriva fino alle 3 di notte con il Brasile. Lo spettacolo in piazza inizia invece alle 23: spazio al divertimento con “We Love Dance 90-2000”

Fano – Alle 22 al Teatro della Fortuna di Fano Sconcerto d’amore – le acrobazie musicali di una coppia in disaccordo di e con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani. Spettacolo adatto a tutte le età. www.amatmarche.net

Sant’Elpidio a Mare – Domenica 31 dicembre (alle 20:30) all’Auditorium Giusti di Sant’Elpidio a Mare Capodanno in Casa Lagrù con Catà, Macchini e Gallucci a 360 gradi.

Pesaro – Dalle 21:30 in Piazza del Popolo di Pesaro CaterCapodanno con Valerio Lundini & Vazzanikki, Colapesce e Dimartino. Diretta live su Rai Radio2.

LUNEDI’ 1 GENNAIO

Tolentino – Alle 17 al Teatro Vaccaj di Tolentino Quelli che… non solo gospel. Il concerto, organizzato da Compagnia della Rancia, vedrà sul palco uno dei principali cori marchigiani Quelli che… non solo Gospel. Il ricco repertorio riesce così a coinvolgere il pubblico di ogni età. Info: www.compagniadellarancia.it

Matelica – Si brinda al nuovo anno alle 21:15 al Teatro Piermarini di Matelica con il tradizionale Concerto di Capodanno affidato alla Banda Musicale di Matelica con l’apertura della Junior Band, promosso dal Comune di Matelica in collaborazione con AMAT.

Corinaldo – Al Teatro Goldoni il Concerto di Capodanno il 1° gennaio 2024 alle ore 21.15 andrà in scena un “Capodanno 4.0” che vedrà protagonista la band e il quartetto d’archi della Rossini, assieme a Clarissa Vichi, prima voce solista pop dell’OSR.

Pesaro – Concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica Rossini al Teatro Rossini (ore 21.00) del primo gennaio per una serata di “grande musica per l’anno nuovo”. Il Concerto di Capodanno 2024 assume però un significato ancor più eccezionale per due ricorrenze straordinarie: nel 2024 la Rossini raggiunge i 30 anni di attività, festeggiati con un cartellone di eventi “maxi”, proprio nell’anno in cui la città di Pesaro sarà Capitale italiana della Cultura.

Fano – Non c’è Capodanno senza il tradizionale concerto che stappa lo spumante con la grande musica e l’orchestra sinfonica: dalla fortunata e consolidata sinergia tra l’Orchestra Sinfonica Rossini e la Fondazione Teatro della Fortuna di Fano, torna sul palcoscenico del teatro fanese il Concerto di Capodanno, in programma il primo gennaio 2024 alle ore 17.00.

Ancona – Concerto dell’Orchestra Fiati al Teatro delle Muse, in programma il 1° gennaio alle ore 17:00 con ingresso libero. Il programma di questa edizione, intitolata “Tra Italia e Austria”: Per accedere al concerto è richiesta la prenotazione sul sito www.eventbrite.it. Info: tel. 339 2922855, e-mail: [email protected]

Fermo – Lunedì 1 gennaio 2024 (ore 17) al Teatro dell’Aquila di Fermo Concerto per il nuovo anno – Danubio, operetta, valzer, polche: Soprano Ana Petricevic con la Form. Un affascinante viaggio musicale attraverso l’Europa danubiana, fra celebri valzer, polche, arie d’operetta e pagine sinfoniche frutto della creatività di grandi compositori come Strauss. Info: Tel. 0734.284295 – www.filarmonicamarchigiana.com

MARTEDI’ 2 GENNAIO

Macerata – Alle 21 al Teatro Lauro Rossi di Macerata Concerto per il nuovo anno – Danubio, operette, valzer, polche. Soprano Ana Petricevic; Direttore Giuseppe Montesano. Info: www.filarmonicamarchigiana.com

***

Il bynight nelle Marche pronto a scintillare fino a San Silvestro. In arrivo Molella e Claver Gold. Locali sold out

VENERDI’ 29 DICEMBRE

Alla Serra di Civitanova “The Last Friday”: Cena spettacolo con Aldo Ascani e Oriano, dopocena club 2000 “La Serra Va a 2000”, special guest dj Molella. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena divertente, dopocena in consolle dj Gianluca J. La Notte di San Silvestro “Questione di Feeling”, fino alla

mezzanotte durante il cenone oltre 10 spettacoli, performance, scenografie, animazione.

Al Kontiki Club San Benedetto del Tronto. Barcode, ventesimo anniversario. Dj set e cocktail bar. Special guest: Claver Gold. Domenica Ultimo dell’anno 2023. Gran cenone + disco.

Al Sottovento di Numana Ladies, il format del venerdì sera pensato per le donne. Musica house-commerciale. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica Capodanno 2024. Gran cenone e discoteca. Dj set dalla cena fino a tarda notte.

SABATO 30 DICEMBRE

Al Donoma Club di Civitanova “Aspettando Capodanno”. In consolle: Luca Moretti, Francesco Luv, Mat Vox ed Alex Sblendorio. A San Silvestro la cena spettacolo ed il dopo cena danzante del Donoma Club con l’animazione e la musica della Senõrita Crew.

Al Casacon di Sirolo Prove di Capodanno. Glitz e Galm. Evento in collaborazione con Eventi Divertenti. Cena e dopocena con musica commerciale. Domenica “Capodanno Gala” la notte più magica dell’anno, immersi nello scenario suggestivo del Parco del Conero.

Al Nyx Club di Ancona New year’s eve. Cenone spettacolo e Discoteca. Cenone spettacolo e Discoteca. Afrocircus vs Move It.

Al Brahma di Civitanova “Caliente”, Winter Tour 2023/24, il party più coinvolgente in circolazione arriva in esclusiva per infuocare l’aria. Per San Silvestro l’atmosfera senza confini nell’ultima notte dell’anno dove il cenone diventa spettacolo e il club party promette un 2024 senza limiti.

DOMENICA 31 DICEMBRE

Al BB Disco di Cupra Marittima per il Capodanno 2024 offre il pacchetto completo che va dal gran cenone alla discoteca e volendo fino al pernottamento.

Al Miù di Marotta il party di Capodanno 2024. Gran cenone + discoteca.

Alla Villa Borghese di Pesaro Capodanno Ultimo dell’anno Gran Galà insieme alla discoteca Colosseo. Ore 21:00 Galà Show Dinner e Live Music, ore 00:00 Happy New Year with Special Show, ore 00:30 Opening Colosseo.

Torna per la notte di San Silvestro anche il Mia Clubbing di Porto Recanati, che nell’inizio di stagione invernale era rimasto chiuso. New Year’s Eve che promette faville.

Alla Baia Imperiale la notte di capodanno in un’atmosfera carica di emozioni e sentimenti avvolge questa storica discoteca.

Al Much More di Matelica Ultimo dell’anno 2023-Capodanno 2024 che anche qui inizia con il cenone.

Al Ristorante Anastasia di Civitanova Capodanno 2024, gran cenone e musica Dj Frans e Riccardo Cesaretti.

Alla discoteca Azure di Casette Verdini “Capodanno Vibra”. Main stage: Amedeo Picone, Citanò Ballet, Charlie non fa surf, Nicola Torresi b2b Alessandro Basili Violet stage: Mattia Lancioni + Tba.

Al Le Dome Club di Torre San Patrizio Capodanno 2023 2024. Dj set Matteino. Cenone e disco.

Al Jonathan di San Benedetto del Tronto Capodanno 2024. Cenone + Musica + Pernottamento.

In collaborazione con marcheinfinite