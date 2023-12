Prosegue la quinta stagione lirica di “Civitanova all’Opera” con il tradizionale concerto di Capodanno di sabato 30 dicembre. Dopo il via con Rigoletto, andato in scena il 16 dicembre scorso al teatro Rossini, la rassegna continua con quello che è considerato uno degli appuntamenti più amati dal pubblico della stagione lirica civitanovese, con un Annibal Caro già sold out.

In programma le più celebri pagine d’opera del repertorio lirico. Protagonista sarà l’orchestra sinfonica Puccini diretta dal maestro Alfredo Sorichetti, insieme al tenore Riccardo Della Sciucca, al soprano Sara Rossini e al violinista David Taglioni. Al termine del concerto è previsto un brindisi al caffè del teatro Cerolini. Prossimo appuntamento con Civitanova all’Opera è sabato 27 gennaio al teatro Rossini, con la messa in scena de “L’elisir d’amore”, opera lirica in due atti di Donizetti.