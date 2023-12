I sindaci del territorio e il comitato di pari opportunità della provincia di Macerata insieme per gli auguri di Natale. Sotto la guida della Consigliera Deborah Pantana primi cittadini ma anche assessori e assessore, consigliere e così via si sono riuniti all’Accademia di Franco Corelli di Camerino dove hanno registrato una loro originale versione di Jingle Bell Rock.

«La collaborazione tra noi – racconta Pantana – si è intensificata dopo che abbiamo organizzato insieme la partita del cuore. Abbiamo pensato a questo modo originale per fare gli auguri ma soprattutto è stata l’occasione per tutti noi per riunirci, fare il punto e soprattutto prepararci alle iniziative del prossimo anno. L’obiettivo è il Progetto Sorriso che vuole sostenere i centri di aggregazione giovanile».