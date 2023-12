«Il 2023 è stato un anno importante, ricco di traguardi raggiunti e di obiettivi centrati». Come da tradizione, ieri prima del periodo natalizio, l’azienda ha tenuto una grande festa in azienda con tutti i suoi oltre 600 dipendenti per celebrare insieme il Natale e per condividere tutti insieme gli eventi e i risultati che hanno caratterizzato questo importante anno.

Quest’anno alle famiglie dei nuovi nati, come sostegno tangibile verranno consegnati dei buoni spesa mentre per i bambini più grandi, come consuetudine Babbo Natale in persona consegnerà i regali raccolti sotto il grande albero addobbato. Un’atmosfera magica, un momento di gioia, di festa e di condivisione che da sempre contraddistingue l’evento natalizio del gruppo Lube, «un gruppo di persone unito – dice l’azienda – che lavora ogni giorno per raggiungere sempre nuovi traguardi e che punta al successo di tutti e per tutti».

Quanto ai risultati di questo 2023, il gruppo ha festeggiato l’apertura di 87 nuovi store certificati Lube e Creo in Italia e 34 all’estero, il lancio di nuovi modelli di cucine con nuovi materiali come Immagina Mathera fino al grande meeting di ottobre che ha visto la prima edizione del Lube Expo.

«Una vera e propria Fiera di settore con la partecipazione di 31 aziende del comparto “Kitchen Furniture” – continua l’azienda – dai più famosi brand di elettrodomestici fino ad aziende di accessori e componentistica, che nei loro stand hanno presentato le novità e le anticipazioni in esclusiva per gli store del gruppo Lube. Sono stati tanti i successi che hanno contraddistinto questo 2023 come le eccellenti performance economiche che hanno visto il gruppo leader nel mercato di riferimento e i tanti investimenti che hanno preso forma come l’inaugurazione del 2° magazzino automatizzato a cui si aggiunge il nuovo piano di investimento di 44 milioni per il mercato estero grazie all’approvazione del fondo Pnrr “Lube for future”. Un piano – conclude il gruppo Lube – finalizzato alla realizzazione di una nuova unità produttiva, nel comune di Treia, per la produzione di mobili da cucina, mobili per il living e armadi per il mercato estero».