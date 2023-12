Suini stipati in un tir senza acqua per migliaia di chilometri: nei guai camionista. E’ l’esito di controllo effettuato da una pattuglia della polizia stradale di Macerata all’altezza del casello di Civitanova. Un controllo che rientra nel servizio ‘Alto Impatto’ di mercoledì, svolti dagli agenti del Compartimento polizia stradale Marche, con 7 pattuglie dislocate lungo l’A14 direzione nord e sud. In tutto sono stati 19 i veicoli ispezionati e 20 le violazioni alle normative comunitarie di settore per un importo complessivo di 22mila euro.

A Civitanova gli agenti hanno fermato un camion che trasportava 165 suini dal Belgio a Polignano a Mare in Puglia, e hanno riscontrato alcune discrepanze sia nella documentazione che nel carico. I poliziotti e due veterinari del Servizio sanitario di Fermo hanno rilevato un’eccessiva densità di carico e la totale assenza di abbeveraggio. Ciò aveva provocato gravi sofferenze agli animali mai dissetati nel lungo tragitto. Il camionista francese è stato multato per circa 3mila euro, per violazione delle norme sul trasporto di animali vivi e la normativa a tutela del loro benessere.

Sempre nella stessa giornata gli uomini della Stradale hanno sanzionato un camionista italo-tedesco che, in violazione della normativa sul trasporto internazionale di cose, faceva da corriere ma senza le autorizzazioni necessarie.