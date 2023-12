Ferite di coltello alla gola, grave un 34enne. E’ successo stamattina intorno alle 8,40 in via Trieste a Civitanova. L’allarme è stato lanciato dai genitori del giovane, sul posto sono arrivati 118, gli agenti del commissariato e la Scientifica. Il ragazzo era nella doccia e viste le sue condizioni è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. E’ stato prima trasferito al pronto soccorso, poi in elicottero all’ospedale Torrette di Ancona. Le indagini sono in corso, secondo una prima ricostruzione si è trattato di un gesto volontario.

(in aggiornamento)