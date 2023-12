Investito mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali. In ospedale un uomo di 70 anni, ha una frattura alla gamba. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio attorno alle 18 lungo corso Garibaldi all’incrocio con via Piave. Per cause in corso di accertamento un’auto, condotta da una ragazza, ha travolto il 70enne, un ex dipendente dell’Ast.

L’uomo è rimasto con la gamba incastrata sotto la vettura. Sul posto per i soccorsi è intervenuta un’ambulanza della Croce verde e personale dell’automedica, assieme a vigili del fuoco e Polizia locale che hanno effettuato i primi accertamenti sulla conducente dell’auto. Il 70enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale, presenta una frattura dell’arto inferiore, ma non è in pericolo di vita. La circolazione è rimasta bloccata per diverso tempo per consentire i soccorsi e i rilievi da parte della pattuglia dei vigili urbani.