Manovra di bilancio in Regione, il consigliere di Fratelli d’Italia Pierpaolo Borroni contesta chi definisce “mancette” le risorse allocate per una serie di interventi destinati ai territori come contributi diretti. Borroni riferisce di come verranno distribuite le risorse sul territorio del Maceratese, in tutto 50mila euro.

«Da parte delle opposizioni, memori di quanto realizzato in oltre 15 anni dalla sinistra, ci si sofferma sulle “mancette” che in realtà sono contributi diretti per autorizzazioni di spesa al fine di realizzare interventi o completamenti di interventi già realizzati che, altrimenti, diversi comuni marchigiani non potrebbero finire. Ho pensato agli ambiti culturali, turistici e di rafforzamento della sicurezza. Due diversi finanziamenti destinati al comune di Civitanova: 10mila euro per la manifestazione Jazz Civitanova e 7mila euro per la promozione turistica della parte alta della città attraverso rievocazioni storiche, 15mila euro al comune di Potenza Picena per la messa in sicurezza della gradinata e degli spogliatoi del campo sportivo comunale Orselli, 10mila euro al comune di Belforte per la riqualificazione di via Corta di San Sebastiano, 8.500 euro al comune di Poggio San Vicino per l’acquisto di attrezzature di videosorveglianza. Erogazione di fondi per progetti concreti, altro che mancette» conclude Borroni.