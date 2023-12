Furto da 35mila euro in una abitazione, rinviato a giudizio un 33enne. Oggi si è svolta l’udienza davanti al gup del tribunale di Macerata. Secondo l’accusa il tunisino Manoubi Abdelmoula, residente a Civitanova, il 30 novembre del 2022 avrebbe messo a segno un furto in una abitazione che si trova lungo corso Dalmazia, a Civitanova. Il furto, continua l’accusa, gli avrebbe fruttato parecchio: 35mila euro. Si sarebbe impossessato di capi di abbigliamento firmati, monili in oro. Il 33enne è assistito dall’avvocato Simone Matraxia, oggi sostituito dall’avvocato Giuseppe Caruana.