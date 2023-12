Si avvicina il passaggio obbligato al mercato libero dell’energia e, purtroppo, si intensificano le truffe ai danni di cittadini e imprese. Il presidente Cna Macerata Maurizio Tritarelli descrive azioni assai scorrette: «Ognuno di noi sta ricevendo decine di chiamate da finti call center, altrettante le e-mail che intasano le caselle di posta elettronica e qualche volta si aggirano nelle nostre città anche agenti imbroglioni pronti a tutto».

Purtroppo molti tentativi di truffa vanno a buon fine: «Riceviamo molte chiamate dai nostri associati – sottolinea Tritarelli – che ci chiedono conferma sulla bontà dei contratti sottoscritti; spesso ricevono direttamente bollette altissime senza aver nessun contratto in mano. Una situazione intollerabile che miete troppe vittime, anziani ma anche giovani».

«Posso preannunciare che come Cna – tiene a precisare il presidente – organizzeremo incontri nelle nostre sedi sul territorio provinciale per mettere in guardia le persone contro le truffe più praticate e per aiutare a capire i dati più importanti riportati nelle diverse tipologie di bollette. Contemporaneamente, saremo a breve in grado di offrire ai nostri associati, imprese, pensionati e cittadini, una speciale convenzione per gas ed energia elettrica agevolata e sicura».

Anche l’energia quindi entrerà a far parte del paniere di convenzioni, ad oggi ce ne sono oltre cento, che l’Associazione offre ai propri iscritti: «Cerchiamo di valutare noi, per il cittadino o l’imprenditore, alcune proposte per poi renderle più chiare e trasparenti possibili. Il nostro è un doveroso tentativo di arginare questa folle e insopportabile corsa a raggirare le persone più fragili».

La Cna Macerata ha pubblicato sul proprio sito alcuni consigli per evitare le truffe più frequenti: «Innanzitutto – tiene a precisare il Presidente Tritarelli – non dobbiamo rivelare mai i nostri dati personali, dobbiamo esser bravi a prendere una qualsiasi scusa per riagganciare e richiamare il numero per verificarne la veridicità, poi non dobbiamo dire mai ‘sì’ al telefono per evitare registrazione fraudolente di nuovi contratti».