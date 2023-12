Concerto di Natale, i piccoli “Seminatori di stelle” e la Corale Angeletti illuminano con le loro voci la chiesa di San Pietro. Momento di bella condivisione e di musica sabato pomeriggio a Civitanova con il concerto di Natale organizzato da Maria Cristina Domenella, maestra del coro delle voci bianche e di Roberta Calafati della corale Angeletti.

I due gruppi si sono esibiti al termine della cerimonia religiosa delle 18 nella chiesa di San Pietro in piazza con un repertorio dedicato al Natale, ma non solo. Le piccole voci bianche del coro dei bambine e delle bambine, sotto la guida esperta di Domenella, hanno regalato un repertorio di 4 brani prettamente natalizi: da E brillò da lassù fino a Noel Noel e “E’ Natale ancora” e “Oh Jesus”. La corale Angeletti, a seguire, ha intonato brani di grande intensità come “The sound of silence, a New year Carol, Quanno nascette Ninno.