Pasta e generi alimentari in dono alla Caritas. Nei giorni scorsi l’Atac di Civitanova ha consegnato nei locali di via Parini centinaia di pacchi di pasta, passate di pomodoro, legumi e olio di oliva per un totale di 500 prodotti. Andranno a comporre i pacchi alimentari che la Caritas consegna alle famiglie che ha in carico.

Si tratta di 600 nuclei familiari, di cui 150 sono famiglie ucraine arrivate a Civitanova dopo lo scoppio del conflitto.

E’ il secondo anno che Atac dona alla Caritas scatolame e generi di prima necessità. La consegna è stata fatta venerdì scorso e in questi giorni la Caritas sta confezionando le buste alimentari che sono il frutto anche di altre donazioni.

«Ringraziamo l’Atac per aver deciso anche quest’anno di contribuire ai pacchi alimentari per le famiglie assistite. Un piccolo gesto che però è importante specie in questo periodo di caro spesa» – ha detto Franco Bevilacqua della Caritas. Ad effettuare la donazione c’era anche il presidente Massimo Belvederesi assieme al membro del cda Daniele Rossi.