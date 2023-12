Si è svolta nella sala conferenze del Banco Marchigiano la seconda edizione del corso di formazione dedicato alla partoanalgesia. Da settembre 2023 infatti è attivo nel punto nascita dell’ospedale di Civitanova il servizio che offre la possibilità, alle partorienti che lo richiedano, di usufruire del controllo del dolore durante il travaglio.

La procedura, di pertinenza anestesiologica, prevede la somministrazione di farmaci nello spazio peridurale. E’ una tecnica sicura per la mamma e per il feto ed è considerata estremamente efficace. Presenti come docenti la dottoressa Marta Fratini, dirigente medico anestesista presso l’ospedale di Civitanova che ha curato l’organizzazione del corso e il progetto e l’équipe del punto nascita dell’ospedale degli Infermi di Rimini composta dal dottor Fulvio Fracassi responsabile di anestesia ostetrica , la dottoressa ginecologa Gerardina Gamberini responsabile dell’unità di Ostetricia e l’ostetrica dottoressa Della Chiara.

A portare i saluti anche l’assessore alle politiche sociali Barbara Capponi, intervenuta sottolineando l’importanza di questa attività intesa come “volontà di cura” da parte del personale sanitario nel rispetto del diritto della donna di compiere una libera scelta. Virtualmente presente anche l’artista civitanovese Tonino Maurizi che, donando alcune stampe numerate di sue opere riguardanti la natività, ha voluto sottolineare la sua vicinanza ad un progetto che vede come protagonisti la mamma e il bambino.