Il gruppo di lettura “LibriAmo” di Civitanova ha compiuto i suoi primi 10 anni e li ha festeggiati ieri sera in compagnia di un’ospite d’eccezione: la scrittrice e giornalista Giulia Ciarapica, autrice di romanzi sull’epopea di una famiglia di imprenditori calzaturieri di Casette d’Ete, protagonista di iniziative culturali presso le Scuderie del Quirinale e critica letteraria su Rai 1.

Il gruppo ha presentato il suo nuovo logo e le distintive t-shirt in occasione del proprio compleanno, celebrato al Caffè del Teatro Cerolini con un ricco buffet e i cocktail del barman Paolo Morresi.

Con Giulia Ciarapica i lettori si sono confrontati sul comune amore per i libri e sull’ultimo romanzo della scrittrice, “Chi dà luce rischia il buio”.

Ciarapica ha raccontato del proprio lavoro e del suo forte legame col territorio, esplorando le sue fonti d’ispirazione, dai classici ai racconti della nonna.

La prima decade è un traguardo significativo per il gruppo di lettura inaugurato nel 2013 da Luca Pantanetti, agente letterario e diffusore del piacere della lettura sul territorio proprio attraverso lo strumento del confronto condiviso sui testi.

A oggi Pantanetti coordina altre sette iniziative simili, diffuse dallo Jesino alla provincia di Ascoli. «Un gruppo di lettura è un luogo di condivisione e amicizia. Il libro diventa pretesto per esplorare noi stessi e il nostro rapporto col mondo – racconta Pantanetti – ogni gruppo ha la sua anima in lettori appassionati e aperti al confronto, e cresce grazie alle coordinatrici locali. Per il gruppo di Civitanova si tratta di Lorella Quintabà, che mi affianca sin dal primo incontro: la sua guida e amicizia sono insostituibili».

La serata è stata anche l’occasione per consolidare la collaborazione con i gruppi di lettura di Moie e di Montecosaro, che hanno partecipato con loro rappresentanti. Il gruppo Libriamo si incontra ogni mese al caffè del teatro Cerolini.