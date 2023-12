Quando l’Anc chiama, anche Babbo Natale risponde. E così ieri sera alla Cinciallegra di Civitanova, il tradizionale brindisi di auguri natalizi si è animato della presenza di Babbo Natale che ha portato ai più piccoli doni e dolcetti. Fra questi anche uno speciale peluche “volontario” con tanto di maglietta d’ordinanza. La serata, condotta dal presidente dell’Associazione nazionale carabinieri di Civitanova Roberto Ciccola, ha visto la presenza di tanti amici dell’associazione e dei volontari.

Presente Giovanna Paolone Piermanni, il comandante della compagnia, il capitano Angelo Chiantese, il generale Paolo Piccinelli dell’Anc e anche Diana, la vedova di Ciro Lazzarini, il fotografo civitanovese scomparso il mese scorso e sempre presente agli eventi dell’associazione carabinieri in congedo. La serata però ha avuto come protagonista indiscusso Babbo Natale: al suo arrivo i bambini presenti lo hanno circondato per poi ricevere una busta dono dell’associazione. Immancabile il saluto da parte dell’ex comandante, in pensione da oggi, Enzo Marinelli che è stato raggiunto telefonicamente per augurare a tutti gli amici ed ex colleghi civitanovesi gli auguri di buon Natale.

Commozione quando Ciccola ha lanciato un video in ricordo di Lazzarini con alcuni dei suoi scatti che lo ritraevano in momenti di vita personale e di storia della comunità. Ma, con lo scadere del 2023, la cerimonia degli auguri di Natale è anche l’occasione per consegnare il calendario dei carabinieri che quest’anno porta la firma di Massimo Gramellini col design di Pininfarina e racconta le storie di coraggio e umanità individuale degli uomini dell’Arma. «La particolarità è questa lunga linea rossa che richiama quella della divisa – ha spiegato Chiantese – e la parte testuale invece è dedicata al racconto di episodi di cronaca che hanno caratterizzato quest’anno e che mettono in luce l’impegno degli uomini e donne dell’Arma». Il capitano ha poi augurato a tutti un «Natale che sia “normale” perché è nella normalità che si trova la serenità e forse anche la felicità».