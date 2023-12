Al via domani il secondo weekend dei festeggiamenti natalizi di Corridonia. Alle 16 nella sala consiliare, alla presenza di Angelo Ventrone, docente di Storia contemporanea all’Università di Macerata, verrà consegnata la Costituzione ai neodiciottenni. Si prosegue poi in piazza del Popolo: ad animare il pomeriggio ci sarà Multiradio con l’evento Xmas On Air 2023, street-food, musica, diretta radio e animazione a cura di Luca Eboli e Fabio Effe Dj. Non mancheranno anche eventi per i più piccoli, infatti proprio sotto al loggiato incantato, oltre alla casetta di Babbo Natale, si terranno dei laboratori creativi ad ingresso gratuito. In serata, al teatro G.B. Velluti, lo spettacolo “Ma che problema hai” regia di Simone Riccioni. Domenica dalla mattina in piazza del Popolo ci saranno i mercatini natalizi per poi aspettare le 17 quando piazza Corridoni sarà illuminata da un favoloso gioco di luci laser con musiche natalizie e nevicata artificiale. Il laser show, uno spettacolo unico e ad ingresso gratuito si svolgerà con repliche ogni 40 minuti. Sempre domenica alle 17 ci sarà lo spettacolo di Natale a cura dell’associazione Equilibri “Cento letterine per Babbo Natale” al Cag “Pippo per gli amici”.