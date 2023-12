L’azienda Atac comunica che da lunedì 18 dicembre sarà possibile prenotare nella farmacia comunale n.1 di via Dante Alighieri a Civitanova, negli orari di apertura, il vaccino Covid o il vaccino antinfluenzale.

Si fa presente inoltre che sempre presso la stessa farmacia si eseguono tamponi Covid a 5 euro per minori, 10 euro per adulti e da questa settimana anche tamponi per lo streptococco a 6 euro. «Si conferma quindi la funzione sociale dell’azienda con prezzi calmierati», commenta il presidente Massimo Belvederesi. Rimane inalterata anche l’attività di servizi come l’holter pressorio, l’holter cardiaco, elettrocardiogramma.