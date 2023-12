Lo avevano annunciato ed ora è realtà: è nato il comitato a sostegno del liceo Leopardi di Recanati. L’iniziativa arriva da genitori, docenti, studenti e cittadini preoccupati per il futuro e la salvaguardia della sede dopo lo spostamento di cinque classi al Bonifazi.

Tra gli obiettivi del comitato infatti c’è proprio la salvaguardia dell’identità del liceo che prende il nome dal cittadino più illustre di Recanati e che rappresenta una vera istituzione non solo per Recanati, ma anche per il territorio circonstante.

Il presidente del neonato comitato è Marco Mataloni, coadiuvato da Luigi Piscitelli vice presidente e da Fabio Marconi segretario. Tra le prime azioni previste la partecipazione all’assemblea pubblica di questa sera presso la sala del consiglio comunale di Recanati nella quale il sindaco Antonio Bravi discuterà con la cittadinanza in merito all’urgente questione di una terza sede per il liceo Leopardi, «senza la quale sono fortemente a rischio le iscrizioni per il prossimo anno scolastico» dicono dal comitato.

L’impegno del nascente comitato avrà come primissimo obiettivo quello di far chiarezza sulle questioni che hanno portato ad uno stallo della situazione tra gli enti preposti alla risoluzione del rinvenimento di uno stabile che funga da ulteriore sede scolastica per le classi in sovrannumero e si cercherà, inoltre, di trovare la via di un dialogo proficuo con le amministrazioni. Allo scopo sono state aperte anche alcune pagine social per diffondere le iniziative e allargare la platea dei partecipanti al comitato: su Instagram e Facebook “comitatoliceorecanati”.