Hanno iniziato a risuonare nel teatro Rossini di Civitanova le voci della compagnia di canto che sabato 16 dicembre, dalle 21,15, salirà sul palco per interpretare Rigoletto: si tratta della prima delle due rappresentazioni (l’altra è L’Elisir d’Amore) che compongono la proposta della quinta Stagione Lirica Civitanova all’Opera. Nel mezzo, il tradizionale Concerto di Capodanno. Ormai ai nastri di partenza, a teatro sono in corso le prove che vedranno i cantanti, i musicisti e lo staff in preparazione di una delle più amate opere verdiane di tutti i tempi.

«Entrando nel nostro teatro – ha spiegato il maestro Alfredo Sorichetti, direttore artistico della rassegna – assisterete ad un’ambientazione davvero suggestiva, che rispetterà i colori del Rigoletto, un’opera magnifica che racconta una parte dell’anima umana: la parte più conflittuale. Quest’ombra ci svelerà la diversità che alberga in noi stessi, un lato di noi che vive di contrasti e lotte quotidiane». Il maestro Sorichetti, invitando tutti alla prima, ha sottolineato come «Rigoletto segnerà un momento importante della nostra Stagione Lirica, che arrivata alla quinta edizione confermando la qualità delle produzioni proposte, grazie anche ad un cast straordinario di artisti che si esibiscono nei teatri più importanti d’Italia e del mondo».

Ricordando infatti la compagnia, ad interpretare il ruolo del titolo sarà il baritono Vittorio Vitelli, cantante marchigiano dalla prestigiosa carriera internazionale, e l’impervio ruolo del Duca di Mantova è stato assegnato al giovane tenore Davide Tuscano (29 anni), considerato una promessa della lirica. Gilda, la giovane figlia di Rigoletto, sarà interpretata invece da Francesca Benitez, soprano lirico leggero tra i più interessanti di oggi. Giacomo Prestia, una stella dell’opera, è uno dei bassi più apprezzati in ambito internazionale e si è esibito con i più grandi direttori d’orchestra: a Civitanova sarà Sparafucile. Il ruolo di Maddalena sarà invece interpretato dal mezzosoprano marchigiano Mariangela Marini. La regia sarà di Dejan Proshev, le belle scene realizzate appositamente per questo evento saranno di Sauro Maurizi, le luci di Giordano Corsetti, i costumi della Sartoria Arianna curati da Camilla Melelli e il trucco e parrucco rispettivamente da Noura Salloum e Roberto Acquaroli. La parte musicale e affidata all’Orchestra Sinfonica Puccini e al Coro Ventidio Basso diretto dal maestro Giovanni Farina.

La Stagione Lirica Civitanova all’Opera è promossa dal Comune di Civitanova Marche, col sostegno della Regione Marche, in collaborazione con l’Azienda Teatri di Civitanova e organizzata da Marche all’Opera. Banca Macerata è main sponsor dell’intera manifestazione. Biglietti online su www.ciaotickets.com (qui), nei punti vendita del circuito e alla biglietteria del teatro Rossini di Civitanova Marche: questa sarà aperta giovedì 14 dicembre (17.30-19.30 al Rossini); venerdì 15 dicembre (10-12 Annibal Caro e 17.30-19.30 al Rossini) e sabato 16 dicembre (10-12 e 18.30-21.30 al Rossini).