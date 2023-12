Le scarpe di lusso e la cucina stellata fianco a fianco per un evento in cui due eccellenze marchigiane si incontrano. Il quartier generale di Santoni ha ospitato oggi “Convivio stellato”, un pranzo esclusivo curato dallo chef stellato Moreno Cedroni per celebrare le Marche in tutto il loro splendore.

Istituzioni locali e regionali, partner strategici ed amici del brand Santoni avranno la chance di visitare la manifattura del marchio e dedicarsi un’occasione di aggregazione in vista delle festività imminenti degustando un menù realizzato ad hoc con l’obiettivo di raccontare anche attraverso il percorso gastronomico il territorio e le sue peculiarità eccezionali.

Location dell’evento è stata appunto Convivio, l’area ristorazione della sede del marchio che si estende per 540 metri quadrati nel piano rialzato: un ambiente luminoso e moderno con vetrate che si affacciano sull’esterno, punto di incontro ideale per un momento di pausa condiviso e responsabile, grazie a soluzioni per la riduzione degli sprechi ed allo sviluppo di opzioni rispondenti a piani nutrizionali equilibrati e soprattutto diversificati in base alle specifiche esigenze dei collaboratori.

«Convivio è nato lo scorso anno come sinonimo di qualità, convivialità e anche sostenibilità anche in ambito professionale, come spazio privilegiato di incontro e confronto un momento per definizione fondato sulla comunione quale è lo stare a tavola – commenta Giuseppe Santoni, chairman e presidente esecutivo del brand – è anche con piccoli e quotidiani gesti di attenzione come le iniziative alla base di Convivio che si può incoraggiare un senso di responsabilità diffuso, ed è nella condivisione materiale e di intenti che il progresso trova la sua principale origine. Questa collaborazione con lo chef Cedroni, un’eccellenza del panorama gastronomico del nostro territorio che dei valori più intrinseci alla nostra tradizione si è fatto portavoce in Italia ed all’estero così come noi di Santoni, è un onore nonché una comune e chiara dichiarazione d’amore verso le Marche in prima battuta, ed il Made in Italy in senso più ampio».

«Le Marche sono una terra incredibile per la pluralità di paesaggi ambientali e per la varietà di bellezze naturalistiche ed artistiche concentrate in poco più di 10mila chilometri quadrati – aggiunge Cedroni – l’enogastronomia è il mio campo e le Marche rappresentano una realtà enogastronomica unica, una sintesi delle eccellenze italiane qui condensate in un’unica terra, nonché un vero e proprio luna park per il palato ed un polo di riferimento per l’accoglienza, che trae spunto dalla generosità innata del popolo marchigiano. L’altra istituzione del nostro territorio su scala globale è il settore calzaturiero, di cui Santoni è uno dei principali maestri: è dalla stessa volontà di celebrare la bellezza in tutte le sue forme e far risplendere il nostro glorioso territorio di origine che si sviluppa la sinergia con Giuseppe, la sua azienda e la grande famiglia di personalità istituzionali, collaboratori ed amici oggi riuniti».