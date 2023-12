Continua con Heidegger, domani alle 21.15 alla Romana di Civitanova, la serie di incontri del Nice Bar, i caffè filosofici che fino a primavera porteranno la filosofia in mezzo ai luoghi dove le persone vivono tutti i giorni.

Si parlerà di Heidegger, uno dei filosofi più importanti del Novecento, per via del suo tentativo di recuperare la metafisica e per le sue analisi esistenziali. A introdurre la serata ci sarà il prof. Francesco Giacchetta, coadiuvato da Andrea Ferroni, ma come sempre ci sarà spazio per un confronto libero tra i partecipanti e per le domande del pubblico, anche se sarà possibile semplicemente ascoltare. Chissà se capiremo che cos’è la metafisica? L’ingresso è libero.