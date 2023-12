Scontro tra due furgoni lungo l’A14, in direzione sud: due persone ferite portate in ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 di oggi pomeriggio all’altezza di Civitanova. In corso di accertamento le cause. In seguito allo scontro tra i due mezzi, uno si è rovesciato. Questo a Civitanova. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia autostradale. Due persone sono state soccorse e trasportate all’ospedale di Civitanova in condizioni non gravi. A causa dell’incidente si sono formate code per circa tre chilometri in direzione sud.