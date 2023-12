Ottimi risultati per le Marche ai Campionati italiani di cucina, indetti dall’ Associazione italiana cuochi che si sono svolti a Campi Bisenzio. La squadra, composta da un solo chef uomo alla faccia degli stereotipi, è composta da professionisti e professioniste provenienti da tutta la regione: si è formata in pochissimo tempo includendo componenti da Granarola, passando per Montelupone, Morrovalle, Visso fino ad arrivare a Massignano e San Benedetto.

La delegazione Marche ha ottenuto un primo posto preparando Princessgrass del Nebbia, riso corgo con sugo finto e coniglio in porchetta con i rugni.

Eleonora Recanati, delegata della regione ha ottenuto la medaglia d’oro alla carriera e Jan Paul Christian Kana quella di bronzo. La squadra “Le Sibille” ha conquistato il quarto posto nella competizione a squadre con chef professionista. La delegazione ha omaggiato con la responsabile Maria Grazia Celella il presidente dell’Aic Simone Falcini con un piatto di ceramica realizzato da “le Imperfette”. Al top anche quattro aziende marchigiane: La credenza di Clara e l’azienda agricola Colleluce migliori aziende tradizionali, Piceno Tartufi e Visner di Pergola.