«Codici è stata fondata con l’obiettivo di proteggere i diritti dei consumatori e dei produttori e promuovere la trasparenza e l’equità nelle transazioni commerciali, è un’organizzazione senza scopo di lucro che opera su scala nazionale», così il segretario della sezione maceratese Andrea Blarasin.

La delegazione provinciale di Codici è stata costituita a Macerata nei giorni scorsi alla presenza del dirigente nazionale Davide Zanon e del responsabile regionale Massimo Guido Conte. Nell’occasione Il consigliere comunale Blarasin di Fdi, è stato eletto segretario.

Tra i componenti figurano Alberto Binanti, Paolo Scapellato, Fabrizio Gentili, Massimo Mirabile e Ennio Tamagnini. Codici si occupa «di fornire supporto legale ai consumatori – spiegano i vertici della territoriale maceratese –, aiutandoli a comprendere i propri diritti e a difendersi in caso di controversie, di dare informazioni chiare e consulenze personalizzate per garantire che i consumatori siano consapevoli dei propri diritti e siano in grado di prendere decisioni informate, si impegna nella ricerca e nel monitoraggio delle pratiche commerciali per identificare e segnalare comportamenti scorretti o abusi. Infine è in programmazione una campagna di promozione per migliorare la consapevolezza dei consumatori riguardo ai loro diritti e alle loro responsabilità». Dopo il debutto nel capoluogo, Codici ha in vista nuove aperture in altri centri della provincia maceratese. Il sito internet dell’associazione è: www.codici.org.