Sorelle trovate morte in casa, la procura ha disposto l’autopsia per far luce su cosa sia accaduto in quell’appartamento di corso Persiani, a Recanati, dove ieri sono state trovate senza vita la 69enne Luisa Berenice Stortini e la 71enne Piermaria Luigia Stortini. Le due sorelle, che conducevano una vita piuttosto appartata, sono state trovate morte ieri quando i vigili del fuoco sono entrati nell’abitazione su richiesta della polizia locale.

Un intervento che era partito da una infiltrazione d’acqua in una cantina, del palazzo dove abitavano le sorelle. Le due donne sono state trovate in camera da letto, vicine. I corpi erano in avanzato stato di decomposizione. E’ possibile che la morte sia avvenuta diversi mesi fa. Per chiarire questo aspetto, così come per stabilire come le due sorelle siano morte, il pm Francesco Carusi, magistrato di turno, ha disposto l’autopsia. L’accertamento è stato affidato al medico legale Antonio Tombolini. I corpi delle due sorelle sono stati portati all’obitorio dell’ospedale di Civitanova. Lì domani Tombolini svolgerà le autopsie. Sono stati poi rintracciati alcuni parenti delle due donne per procedere, una volta svolte le autopsie, con i funerali.

(Gian. Gin.)