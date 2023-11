di Laura Boccanera

La comunità albanese di Civitanova in festa per il giorno della liberazione dell’Albania. Si è celebrata ieri infatti la ricorrenza che ricorda l’indipendenza dell’Albania dall’impero ottomano avvenuta il 28 novembre 1912 con il sollevamento della bandiera rossa con l’aquila nera a due teste al centro di Valona.

E anche gli albanesi residenti a Civitanova ieri sera hanno festeggiato (dalle 23 a mezzanotte inoltrata) con un carosello di auto in centro lungo corso Umberto I con clacson, bandiere e botti. Una festa a cui la corposa comunità albanese che vive in città è molto legata e che continua a festeggiare per onorare il legame con la terra natia. Una ricorrenza che ha colto di sorpresa invece chi albanese non è e che trovandosi a transitare lungo il corso si è chiesto cosa fosse quel festeggiamento. Sono 203 gli albanesi residenti in città secondo gli ultimi dati diffusi dall’anagrafe di Civitanova.