Perdono il controllo dell’auto, la vettura esce di strada e finisce in un fossato: soccorsa una coppia di anziani. E’ successo questo pomeriggio intorno alle 17,30 a Potenza Picena, in località Santa Cassella. Una donna si trovava alla guida di un’auto su cui viaggiava anche il marito. Erano stati a fare delle terapie e stavano rientrando quando è avvenuto l’incidente. L’auto della coppia è uscita di strada ed è finita in un fosso un paio di metri sotto la carreggiata. La vettura per fortuna si è fermata, più avanti c’è un muro e poi un ulteriore dislivello.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitanova e il 118. I vigili del fuoco sono scesi nel fossato e hanno trovato l’uomo che era nell’abitacolo e non riusciva a scendere e la donna distesa a terra, probabilmente dopo aver cercato di uscire dall’auto. I soccorsi sono andati avanti per parecchio, la posizione in cui si trovavano i feriti rendeva complicate le operazioni. Alla fine i vigili del fuoco hanno affidato la coppia di anziani alle cure del 118. Entrambi sono stati portati in ospedale a Civitanova.

