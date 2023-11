Riportano nel capoluogo quattro medaglie le atlete di Ginnastica Macerata che nello scorso weekend sono state impegnate, con le Nazionali Junior e Senior di ginnastica aerobica nel campionato Europeo svoltosi ad Antalya, Turchia.

Arianna Ciucci, partita con le tre atlete in quanto tecnico delle Nazionale Junior, torna a casa con grande soddisfazione per i risultati ottenuti dai ragazzi della delegazione da lei guidata, ma anche per gli ottimi risultati del sua ragazze: Arianna Ciurlanti (senior), Guenda Cherubini (junior) e Matilde Miceli (junior).

Arianna Ciurlanti, veterana della Nazionale, ha vinto la medaglia di bronzo con il gruppo della categoria Aerodance ed è salita sul tetto d’Europa con la Squadra Senior che, grazie al punteggio ottenuto nei vari esercizi presentati, ha vinto la medaglia d’oro come Team Racking.

Guenda Cherubini, alla sua prima partecipazione ad un campionato Europeo, strabilia tutti con il suo esercizio individuale e conquista una meritata medaglia d’argento, diventando così vice campionessa d’Europa.

Anche la giovanissima Matilde Miceli ha ripreso l’aereo verso casa con una medaglia di bronzo al collo ottenuta con il gruppo dell’Aerodance.

Le tre ragazze hanno anche ottenuto ottimi piazzamenti con gli altri esercizi presentati in gara, centrando con tutti la qualificazione alle finali alle quali accedevano, per ogni categoria, solo gli 8 migliori.

Grande festa quindi in casa Ginnastica Macerata sia per i risultati ottenuti dalle atlete che per l’ottimo lavoro svolta dalla coach Arianna Ciucci con le proprie atlete e con la squadra Nazionale Junior.