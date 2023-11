Allerta gialla per criticità idrogeologica, valida su tutte le Marche dalla mezzanotte sino alle 24 di domani, giovedì. E’ stata emessa nel primo pomeriggio dalla Protezione civile regionale sulla base dei documenti previsionali emessi in mattinata dal Centro funzionale regionale.

«Secondo la previsione allegata all’allerta nella giornata di domani l’espansione di un promontorio anticiclonico dall’Europa centro settentrionale porterà un miglioramento del tempo, con nuvolosità irregolare ma senza precipitazioni ad eccezione di qualche piovasco residuo, nottetempo, nel settore montano della zona 5 . Date le condizioni di saturazione dei terreni determinate dalle precipitazioni cumulate nell’ultimo periodo, sono comunque possibili criticità residue anche in assenza di ulteriori piogge». Quella di domani, quindi, sarà il tipico esempio di allerta gialla in assenza di fenomeni meteorologici significativi prevedibili. Ci può essere quindi un’allerta di protezione civile anche senza pioggia, visto che in alcune zone è piovuto molto nelle ultime 36 ore e quindi potrebbero ad esempio innescarsi delle frane. Fino alla mezzanotte di oggi è già in vigore sulla nostra regione un’allerta gialla per criticità idrogeologica, idraulica, vento e mareggiate (leggi).